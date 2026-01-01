L’École internationale de français ouvre sa saison d’immersion 2026

L’École internationale de français (EIF) de l’Université du Québec à Trois‑Rivières (UQTR) vient de démarrer en grand sa saison d’immersion 2026.

Cette année, 140 participants viennent d’amorcer leur séjour dans le programme Explore. Ils seront suivis en juillet par les cohortes des programmes Clic et Ado, destinés aux jeunes de 12 à 17 ans. Les apprenants proviennent de toutes les provinces et territoires du Canada, ainsi que d’Espagne, du Mexique, de la Bolivie et de plusieurs États américains, créant un environnement d’apprentissage riche, dynamique et profondément interculturel.

« Nos équipes se préparent avec une rigueur remarquable pour cette période intense de l’année. Nous savons déjà que cette saison sera exceptionnelle », a affirmé Amélie Hien, directrice de l’EIF. « Pour beaucoup de nos participants, il s’agit d’un premier séjour en milieu francophone. Nous mettons tout en œuvre pour leur offrir une immersion authentique, inclusive et profondément humaine, où la diversité des voix francophones est mise à l’honneur. »

Une expertise reconnue à l’échelle nationale

Au-delà de ses programmes d’immersion, l’École internationale de français consolide sa position comme l’un des centres de tests de français les plus actifs au pays. Dès juin, l’École ajoutera à son offre le Test d’évaluation de français (TEF), essentiel pour plusieurs démarches d’immigration, dont le permis de travail postdiplôme. Ce nouveau service s’ajoute au Test de connaissance du français (TCF), déjà très prisé.

L’EIF est aujourd’hui le centre de passation du TCF le plus dynamique au Canada, ayant accueilli près de 8 000 candidats en 2025 et plus de 4 000 durant la session d’hiver 2026. Parallèlement, l’École poursuit la mise en œuvre de la nouvelle version du Test institutionnel de français pour étudiants internationaux (TIFEI), en vigueur depuis avril 2026.

Un engagement renouvelé envers la francophonie

À travers ses programmes, ses collaborations internationales et son expertise en évaluation linguistique, l’EIF réaffirme sa mission : promouvoir la langue française, soutenir la diversité culturelle et offrir des expériences éducatives d’une qualité exceptionnelle. L’été 2026 s’annonce ainsi comme l’un des plus vibrants de l’histoire récente de l’École, portée par une croissance soutenue, une réputation solide et une communauté d’apprenants toujours plus vaste.