Cégep de Trois-Rivières: près de 850 finissants célébrés à la cérémonie de fin d'études

Le Cégep de Trois-Rivières a célébré une édition record de sa cérémonie de fin d’études, marquée par une participation exceptionnelle de la communauté étudiante et de ses proches.

Au total, près de 850 finissants et finissantes de la formation régulière et de la formation continue ont pris part à l’un ou l’autre des deux volets de la cérémonie.

Présentée en deux temps le mardi 26 mai à l’Amphithéâtre Cogeco, la célébration s’est déroulée devant près de 2 000 invités, parents, proches et amis venus souligner cette étape importante de leur parcours.

Dans une atmosphère empreinte de fierté, les finissants et finissantes ont été accueillis par une haie d’honneur formée de leurs enseignantes et enseignants, qui ont eu le plaisir de les saluer une dernière fois. Applaudis chaleureusement par l’ensemble de l’auditoire, ils ont ensuite pris part au traditionnel lancer du mortier, moment symbolique marquant la fin de leur passage au cégep.

Cette cohorte s’inscrit dans un total de 1 650 finissants et finissantes au Cégep de Trois-Rivières cette année. Un nombre qui témoigne de l’importance de cette relève, appelée à poursuivre son chemin à l’université ou à s’intégrer au marché du travail, contribuant ainsi activement au dynamisme des milieux et des organisations de la région.

« Au-delà de la réussite académique, nos finissantes et finissants emportent également avec eux des qualités essentielles comme la collaboration, l’autonomie et la résilience. Ce sont elles qui feront d’eux des citoyens engagés dans un monde où il faut être curieux, ouvert d'esprit et fonceur », a conclu Éric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.



