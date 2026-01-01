Compétition internationale de robotique au Cégep de Trois-Rivières

Le Cégep de Trois-Rivières accueillera, du 25 au 29 mai, la 2e édition de la compétition internationale de robotique Robotfly Plus.

Réunissant des étudiantes et étudiants québécois et européens, les centres collégiaux de transfert de technologie du cégep et plusieurs entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec, l’événement vise l’essor de la robotisation dans la région. Initialement implantée en France, la compétition se tient à Trois-Rivières depuis l’an dernier.

Les participants et participantes profiteront d’une semaine d’activités sur les dernières avancées dans le domaine de la robotique. Les visites d’entreprises et les ateliers de formation offerts misent sur le partage et l’acquisition de nouvelles connaissances liées aux technologies industrielles. Le volet international de l’événement mettra également en lumière les innovations développées tant au Québec qu’en Europe.

Les étudiants et étudiantes en action

La compétition, point culminant des activités, est prévue le vendredi 29 mai. Elle rassemblera des étudiants et étudiantes en Techniques de génie mécanique du Cégep de Trois-Rivières, mais aussi de 3 autres cégeps en plus d’équipes belges et françaises. Les participants et participantes devront programmer des robots en relevant différents défis techniques. Une occasion de mettre à profit leur créativité et les compétences acquises dans leur formation tout en se familiarisant avec le milieu professionnel. Plusieurs entreprises seront d’ailleurs sur place pour échanger avec la relève de leur secteur.

Pour cette 2e édition de l’événement, le comité organisateur s’est aussi donné comme objectif de stimuler l’intérêt des filles en augmentant le nombre de participantes à la compétition.

La synergie des secteurs éducatif, industriel et de la recherche de la région autour de l’événement permet de transformer les pratiques en solutions robotiques et de dynamiser le milieu. Par son implication, le Cégep réaffirme l'importance accordée à la préparation d'une relève qualifiée dans un domaine en constante évolution.