Des étudiants récompensés à la Soirée Eurêka

La Soirée Eurêka s'est déroulée ce jeudi soir au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Pour l'occasion, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières a remis plus de 15 000 $ en bourses.

La Soirée Eurêka vise à récompenser la reconnaissance des efforts et du dépassement de la communauté étudiante du collège lors de la dernière année, que ce soit par leur dossier académique, leur détermination, leur persévérance ou leur engagement.

« C’est avec fierté que nous mettons en lumière, en partenariat avec la Fondation du Cégep, les étudiantes et étudiants qui se sont distingués tout au long de l’année 2025-2026. Leur implication, leur excellence scolaire ainsi que leur détermination ont été au cœur de cette reconnaissance », a souligné Éric Milette directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Lors de cette soirée, 59 bourses ont été remises à différents étudiants du collège dont 15, pour souligner l’implication, la persévérance, les projets culturels et l’excellence académique et 44 autres, décernées par les départements des différents programmes afin de souligner l’apport de l’étudiant à l’intérieur de son parcours scolaire.

La Fondation a également remis le prestigieux prix « Le Fabuleux ». Ce prix est décerné à l’étudiant ayant su concilier l’excellence scolaire, l’implication et le développement de son potentiel et de sa personnalité. Cette année, le prix a été remis à Claudel Olivier, étudiante en sciences, lettres et arts.

Claudel Olivier, souhaite poursuivre ses études et obtenir un diplôme universitaire en génie mécanique avec une mineure en génie de l’environnement. Son plus grand rêve est de développer une nouvelle technologie environnementale révolutionnaire qui fait une différence significative dans la lutte contre les changements climatiques. En plus de performer sur les bancs d’école, elle est activement impliquée dans la communauté en plus d’avoir pratiqué le flag-football avec les Diablos du Cégep de Trois-Rivières.