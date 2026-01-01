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Le Cégep de Trois-Rivières a reçu la 37e édition de l’Intercollégial d’arts visuels

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6 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Cégep de Trois-Rivières a reçu pour la première fois, les 1er, 2 et 3 mai, la 37e édition de l’Intercollégial d’arts visuels, un événement d’envergure qui a réuni plus d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants provenant d’une trentaine de cégeps à travers le Québec, et visant à mettre en valeur la relève artistique collégiale en arts visuels.

Cette édition a permis de mettre en valeur une grande diversité d’œuvres 2D et 3D ainsi que des performances artistiques inspirées du thème du papier.

Ce thème a particulièrement résonné avec la communauté du Cégep de Trois-Rivières. « Après 36 ans de participation à cet événement d’envergure, le Cégep a aujourd’hui le plaisir d’en être l’hôte et d’ouvrir ses espaces à la créativité de jeunes artistes issus de partout dans la province. Cette édition, placée sous le thème du papier, fait écho à l’histoire industrielle de Trois-Rivières, tout en soulignant les transformations actuelles de ce secteur, notamment par le biais de notre centre collégial de transfert technologique Innofibre – centre d’innovation des produits cellulosiques », a souligné Eric Milette, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Le Cégep prenait part lui aussi à l’édition 2026 avec deux représentants du programme d'Arts visuels. Alors que Léonie Gélinas exposait une peinture de nature morte, de son côté, Félix Aubé montrait son savoir-faire avec une sculpture d’oiseau.

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