L’UQTR prépare cinq hommages inspirants pour ses finissants

Les prochaines cérémonies de collation des grades de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) seront encore une fois marquées par la remise de doctorats honoris causa à des personnalités qui se sont démarquées par leur parcours professionnel et personnel d’exception.

Les finissants et leurs invités qui seront réunis à l’Amphithéâtre Cogeco les 8, 9 et 10 juin auront ainsi l’occasion de voir Guy Berthiaume, Normand Brault, Nicole Poirier, Stanley Volant et Christiane Ayotte recevoir ce précieux hommage décerné par l’Université du Québec.

« Nous rendons hommage à des femmes et des hommes dont le parcours, l’engagement et la détermination incarnent les valeurs les plus élevées de notre établissement. Chacune de ces personnes laisse un héritage qui dépasse largement son domaine et qui s’inscrit dans la mémoire collective. En soulignant ces contributions remarquables, nous offrons à nos finissantes et finissants bien plus qu’un exemple à suivre. Nous leur donnons une source d’élan, de confiance et d’audace pour entreprendre leur propre trajectoire. Ces figures inspirantes rappellent ce que signifie avancer avec conviction, servir avec intégrité et transformer son milieu par la force des idées et des actions. Elles représentent tout ce que nous souhaitons voir rayonner chez nos diplômés », a témoigné le recteur Christian Blanchette.

Guy Berthihaume

Homme de lettres au parcours remarquable et aux réalisations extraordinaires dans le milieu universitaire et culturel, Guy Berthihaume est un ardent défenseur du savoir et de la mémoire collective. Historien de formation, il a mené une carrière de 43 ans en gestion, où il s’est particulièrement illustré dans la valorisation et la transformation de notre patrimoine documentaire.

À titre de président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) de 2009 à 2014, il a mené un virage numérique ambitieux, avant de devenir bibliothécaire et archiviste du Canada de 2014‑2019, où il a lancé de vastes projets de numérisation et d’infrastructures. Sur la scène internationale, son expertise et son influence ont été sollicitées par les plus grandes organisations, comme la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques, le Conseil international des archives, ou encore le Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France. Bibliothécaire et archiviste du Canada émérite, membre de l’Ordre du Canada et Chevalier de l’Ordre national du Québec, M. Berthihaume compte une longue liste de prix et distinctions qui témoignent de l’importance de son parcours au service des institutions et de la société tout entière.

Normand Brault

Pendant plus de quarante ans, Normand Brault a mis son expertise, son humanité et son énergie au service des jeunes et des familles. À travers tous ses mandats comme psychoéducateur et gestionnaire dans le réseau public, ou comme chargé de cours à l’UQTR, son parcours a toujours été animé par une même passion profonde : contribuer, avec bienveillance et conviction, à renforcer la qualité de l’accompagnement offert aux plus vulnérables.

Avec la complicité de sa conjointe, Normand Brault a fondé Opération Père Noël en 1995, une fondation dont il a été le directeur général pendant plus de 30 ans et qui permet chaque année de remettre des cadeaux à des milliers d’enfants défavorisés à la grandeur du Québec. Depuis la mise sur pied de cet organisme, ce sont plus de 260 000 petits garçons et petites filles en situation d’extrême pauvreté ou d’abandon qui ont connu l’émerveillement de la nuit de Noël grâce à la générosité et l’engagement de Normand Breault, de ses partenaires et des donateurs qui se sont joints à la cause. Le dévouement de Normand Brault a été souligné par de nombreuses distinctions, dont la Médaille de l’Assemblée nationale.

Nicole Poirier

De son côté, Nicole Poirier a profondément transformé l’accompagnement des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer. Fondatrice de la Maison Carpe Diem à Trois‑Rivières en 1996, elle a développé un modèle novateur qui place la dignité, la liberté et les capacités restantes au centre de l’intervention. Dès les années 1980, elle a remis en question les approches institutionnelles pour créer un véritable milieu de vie, où la relation humaine devient l’outil principal et où chaque personne est reconnue dans son identité plutôt que définie par ses pertes.

Formée en psychologie et en gérontologie à l’UQTR, elle a accompagné et inspiré des milliers de professionnels au Québec et à l’international pendant trois décennies, contribuant à faire évoluer les pratiques en Europe, dans les Antilles et en Asie. Engagée et déterminée, elle a influencé les politiques publiques, participé à des groupes d’experts et défendu une approche plus humaine des milieux d’hébergement. Honorée notamment par la Médaille de l’Assemblée nationale, elle laisse un héritage majeur : avoir redonné sens, respect et liberté à des personnes trop souvent oubliées.

Dr Stanley Vollant

Le Dr Stanley Vollant occupe une place exceptionnelle dans l’histoire contemporaine du Québec. Premier chirurgien autochtone de la province, il a ouvert une voie nouvelle pour les Premières Nations dans le domaine médical tout en devenant une figure de leadership, de transmission et de réconciliation. Innu de Pessamit, il exerce sa profession dans plusieurs centres hospitaliers du Québec et du Canada, où il se distingue par son expertise en chirurgie générale et en laparoscopie, ainsi que par son engagement envers l’amélioration des soins dans les régions éloignées. Parallèlement, il joue un rôle déterminant dans le milieu universitaire, contribuant à la formation de nouvelles générations de médecins et dirigeant des initiatives visant à accroître la présence des étudiants autochtones en médecine, notamment à l’Université d’Ottawa et à l’Université de Montréal.

En 2010, il lance Innu Meshkenu, une marche de 6 000 km devenue un symbole de résilience et de fierté culturelle. Il fonde ensuite Puamun Meshkenu, un organisme dédié à l’autonomisation des jeunes Autochtones. Chevalier de l’Ordre national du Québec et membre de l’Ordre du Canada, il demeure une figure incontournable du leadership autochtone et de la réconciliation.

Christiane Ayotte

Figure bien connue dans le milieu sportif et médiatique pour sa carrière dévouée à la lutte contre le dopage, Christiane Ayotte a dirigé pendant plus de 30 ans le Laboratoire de contrôle du dopage de l’Institut national de la recherche scientifique, seul laboratoire au Canada accrédité par l’Agence mondiale antidopage. Démontrant une intégrité exemplaire, son sens de la justice et son expertise scientifique ont fait d’elle une sommité mondiale dans ce domaine.

La contribution remarquable de cette chercheuse a permis d’améliorer les méthodes de dépistage des substances dopantes. Signe de sa grande influence, elle a siégé à divers comités internationaux, tels que la Commission antidopage de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) et le Groupe de travail sur l’harmonisation des protocoles de laboratoire du Comité international olympique (CIO). Retraitée depuis 2024, elle compte de nombreuses distinctions et laisse à la relève un héritage de rigueur scientifique et d’intégrité hors du commun.

Horaires

Les cérémonies de collation des grades du 8 juin permettront de rendre hommage à Stanley Volant (10 h) et Nicole Poirier (15 h). Le lendemain, ce sera au tour de Normand Brault (10 h) et Guy Berthihaume (15 h) de recevoir leur doctorat honoris causa. Finalement, Christiane Ayotte sera honorée lors de la cérémonie du 10 juin à 10 h.