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Pour un mandat de 5 ans

Émilie Lefrançois nommée directrice des études du Cégep de Trois-Rivières

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29 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Émilie Lefrançois a été nommée directrice des études du Cégep de Trois-Rivières à la suite d’un avis favorable de la commission des études. Elle entrera en fonction le 3 aout prochain pour un mandat de cinq ans. 

Titulaire d’une maîtrise en éducation, ainsi que d’un baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire, Mme Lefrançois poursuit actuellement un  DESS de troisième cycle en gestion de l’éducation à l’Université de Sherbrooke.  

« Mme Lefrançois est reconnue pour son habileté à travailler en collaboration, sa  proximité avec les équipes et sa capacité à les mobiliser autour d’objectifs  communs. Son leadership et son approche de gestion correspondent à la vision d’une direction des études axée sur la participation, le respect et le partage des  valeurs institutionnelles », a indiqué Dany Potvin, président du conseil  d’administration. 

Émilie Lefrançois possède une expérience de plus de quinze années dans le  réseau collégial. Elle occupe depuis 2018 la fonction de directrice adjointe des  études – organisation scolaire au Cégep de Trois-Rivières, où elle assume des responsabilités majeures liées à la gestion pédagogique, à l’organisation de l’enseignement et au soutien des départements. Précédemment, elle a notamment été directrice adjointe des études par intérim au Cégep de Drummondville, conseillère pédagogique, enseignante au collégial et formatrice à la formation continue. Ces expériences professionnelles lui confèrent une  compréhension fine et intégrée des réalités vécues par le personnel enseignant et  par les étudiants et étudiantes. 

Au fil de son parcours, elle s’est distinguée par son esprit d’analyse et son jugement,  son ouverture à l’innovation pédagogique, son engagement authentique, sa  créativité et sa capacité à évoluer dans des contextes complexes, qualités essentielles à la prise de décision en situation d’ambiguïté. 

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