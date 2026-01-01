Il faut plus d'enquêtes sur les visas d'étudiants étrangers, affirme la VG

La vérificatrice générale Karen Hogan a prévenu que les contrôles d'intégrité du Programme des étudiants étrangers présentaient de graves lacunes.

Un audit du programme publié lundi indique qu'environ 150 000 cas ont été signalés en 2023 et 2024, car les titulaires de visas d'étudiant n'auraient pas respecté les conditions de leur permis d'études.

Le rapport ajoute que seules environ 4000 enquêtes ont été ouvertes, et que parmi celles-ci, 1600 ont été classées sans suite parce que les étudiants concernés n'ont pas répondu aux demandes de renseignements d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Les responsables du ministère ont indiqué à la vérificatrice qu'ils disposaient d'un budget qui ne leur permettait de mener que 2000 de ces enquêtes par an.

Le ministère n'a pas non plus donné suite à 800 cas de demandeurs de permis d'études approuvés ayant utilisé de faux documents ou fourni des informations erronées dans leur demande entre 2018 et 2023, a constaté la vérificatrice.

L'audit indique que la quasi-totalité de ces titulaires de visa ont demandé un autre statut d'immigration pour rester au Canada et que 456 d'entre eux ont obtenu une autorisation.

David Baxter, La Presse Canadienne