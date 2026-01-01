Nous joindre
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Période d’admission pour la formation professionnelle à Trois-Rivières

durée 10h00
13 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

La campagne annuelle en formation professionnelle du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy est officiellement lancée.

Les deux Centres de formation professionnelle Bel-Avenir et Qualitech invitent toutes les personnes intéressées à faire une demande d’admission dans l’une des 30 formations offertes (DEP et ASP) avant le 1er mars 2026.

Les demandes d’admission se font en ligne.

Alternance travail-études

Plusieurs formations sont offertes en alternance travail-études, permettant aux élèves de faire leurs apprentissages en classe et en entreprise. Ils peuvent ainsi rapidement mettre en pratique les notions apprises en classe. 

Liste des formations offertes en alternance travail-études : DEP en Boucherie de détail, DEP en Cuisine, DEP en Carrosserie et DEP en Mécanique automobile. 

Formations individualisées

Plusieurs programmes sont offerts en formation individualisée. Ainsi, en fonction des places disponibles, il est possible de s’inscrire tout au long de l’année et de progresser de façon autonome.

Liste des programmes offerts en formation individualisée : DEP en Briquetage-maçonnerie, DEP en Coiffure, DEP en Comptabilité, DEP en Horlogerie-bijouterie, ASP en Horlogerie-rhabillage, DEP en Infographie, DEP en Photographie, DEP en Secrétariat, DEP en Soutien informatique et Adjointe Administratif(ve) (Multi-DEP).

Un taux de placement exceptionnel

Les besoins dans les métiers professionnels demeurent grandement élevés. Actuellement, plusieurs formations ont un taux de placement de 100 % et certaines débutent dès le mois d’août prochain.

 

