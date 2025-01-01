Le Cégep de Trois-Rivières présente le Gala publicitaire 2025

Le 15 décembre 2025 à 19 h, au Théâtre du Cégep de Trois- Rivières, se tiendra la 37e édition du Gala publicitaire, un événement phare mettant en lumière le talent, la créativité et l’innovation des étudiants de 3ème année du cours de Publicité et création.

Organisé par quatre étudiantes du programme Techniques de comptabilité et de gestion dans le cadre de leur cours de Gestion de projet, le Gala publicitaire 2025 offrira une soirée élégante et immersive inspirée du charme intemporel des années folles et de l’univers Gatsby.

Cette soirée constitue l’aboutissement d’un important travail de session pour les 37 étudiants du cours de Publicité et création, qui présenteront fièrement leurs projets publicitaires audio, vidéo et visuels devant leurs pairs, leurs familles, leurs enseignants et des membres du milieu professionnel.

L’événement sera animé par Alysson Lacroix, étudiante du Cégep de Trois-Rivières. Plusieurs prix seront remis afin de souligner l’excellence, la qualité du français, la créativité et le professionnalisme des équipes participantes.