Utilisation du titre de «madame» ou de «monsieur»

Le vouvoiement devient la norme dans les écoles du Québec

5 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Alors que les élèves retournent en classe après les vacances des fêtes, ces jours-ci, le vouvoiement devient officiellement la norme dans les écoles primaires et secondaires de la province.

En vertu du Règlement sur les règles de conduite au primaire et au secondaire, les écoliers doivent désormais vouvoyer le personnel de l’école, en utilisant le titre de «madame» ou de «monsieur».

Cette mesure a été annoncée l'an dernier par Bernard Drainville, qui était alors ministre de l'Éducation. Elle s'inscrit dans le cadre d'un plan déposé par le gouvernement caquiste pour renforcer le respect et le civisme dans les écoles.

L'autre mesure phare de ce plan était l'interdiction du cellulaire, qui est entrée en vigueur à la rentrée de l'automne dernier. Plusieurs intervenants consultés récemment par La Presse Canadienne ont dit avoir constaté des effets positifs de l'absence des cellulaires dans les écoles.

Dans leur code de vie, les écoles doivent prévoir des sanctions en cas de non-respect des nouvelles règles par un élève. Celles-ci peuvent notamment inclure l’avertissement, la réflexion écrite, la retenue, la suspension et l’expulsion.

Les écoles doivent fixer leurs sanctions en fonction de la nature, de la gravité, de la fréquence et de la récurrence des manquements, selon une approche graduelle. Elles doivent aussi prévoir la possibilité d’imposer des gestes «réparateurs».

 

