Annie Black, présidente d’honneur du 93e Congrès annuel de l’Acfas

Le comité organisateur du 93e Congrès annuel de l’Acfas est fier d’annoncer la nomination d’Annie Black à titre de présidente d’honneur. Rappelons que ce prestigieux événement, le plus important congrès scientifique multidisciplinaire de toute la Francophonie, se tiendra à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), du 11 au 15 mai 2026.

Diplômée au baccalauréat en biologie médicale de l’UQTR en 1994 et lauréate du prestigieux prix Pythagore qui récompense les diplômés les plus exceptionnels de l’Université, Annie Black est également détentrice d’un doctorat en cotutelle des universités Laval et Claude Bernard de Lyon (France). Trifluvienne d’origine, elle fait actuellement carrière comme directrice scientifique chez la multinationale Lancôme, à Paris. Son parcours professionnel remarquable incarne l’excellence et l’engagement envers l’innovation, faisant d’elle une figure inspirante pour la communauté scientifique et pour les générations montantes de chercheuses et chercheurs.

Une présidence d’honneur porteuse de sens

Fière ambassadrice de sa région natale et toujours en quête de nouvelles connaissances, Annie Black profitera du 93e congrès de l’Acfas pour aller à la rencontre des chercheuses et chercheurs de tous les domaines qui prendront part à l’événement.

« C’est toujours stimulant de participer à un événement comme le congrès de l’Acfas qui rassemble la crème de la communauté scientifique autour des enjeux contemporains de la recherche et de l’innovation. J’ai très hâte de rencontrer les participants et j’en profite pour inviter tous les étudiants et les chercheurs à prendre part à l’événement pour échanger, apprendre et faire des rencontres inspirantes », souligne la présidente d’honneur.

Du côté de l’UQTR, on se réjouit de cette association avec une scientifique trifluvienne qui fait sa marque à l’international. « La nomination d’Annie Black comme présidente d’honneur du 93e Congrès de l’Acfas est source de grande fierté pour l’UQTR et pour l’ensemble de la communauté scientifique. Son parcours illustre parfaitement le rôle que la science peut jouer dans la société : repousser les frontières de la connaissance tout en ayant un impact concret et positif sur la vie des gens », affirme le recteur Christian Blanchette.

Un parcours scientifique et humaniste remarquable

Depuis le début de sa carrière, Annie Black s’est forgé une solide réputation dans le monde de la recherche. La scientifique a rejoint la division Recherche et Innovation de L’Oréal en 2004 comme cheffe du laboratoire de développement de modèles de peau reconstruite. Ces modèles novateurs sont devenus des outils essentiels pour comprendre la physiologie cutanée et l’action des ingrédients cosmétiques.

Dix ans plus tard, animée par le désir de soutenir et de valoriser les femmes scientifiques, elle intègre la Fondation L’Oréal dans le cadre du programme international « L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science ». Il s’agit d’un des plus importants programmes internationaux de promotion de la place des

femmes en sciences. Après cinq années enrichissantes consacrées à la promotion de la diversité et de l’équité en recherche, elle revient à la science en rejoignant Lancôme comme directrice scientifique internationale, poste qu’elle occupe encore aujourd’hui. Sa mission : transformer les découvertes scientifiques en produits et services innovants accessibles au grand public.

Trois-Rivières sous les projecteurs

Rappelons que toutes les activités scientifiques du congrès de l’Acfas se tiendront sur le campus principal de l’UQTR. La programmation comprendra également un volet grand public qui permettra à la population d’assister à des activités de culture scientifique tout au long de la semaine du congrès.

Année après année, le congrès de l’Acfas attire en moyenne 6 000 membres de la communauté scientifique et des centaines de visiteurs. La tenue d’un événement aussi prestigieux à Trois-Rivières générera des retombées économiques importantes, en plus de confirmer une fois de plus son statut de ville universitaire.