Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Plus de 1 500 enseignants manquants

Éducation: encore près de 5000 postes à combler, indique Drainville

durée 15h00
27 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Même s'il reste moins d'enseignants à trouver en cette période de la rentrée, il y a encore néanmoins près de 5000 postes vacants dans le réseau de l'éducation.

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a fait une mise à jour de la situation mercredi matin, en tentant de se montrer rassurant.

Ainsi, au lundi 25 août, il y avait 1509 postes d'enseignant à pourvoir.

De même, il restait encore 2828 postes à combler dans le personnel de soutien, ainsi que 517 postes de personnel professionnel, pour un total de 4854.

La situation s'est toutefois améliorée. Au 11 août dernier, il restait 4115 postes d'enseignant à pourvoir.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Interdiction du cellulaire à l'école: les élèves vont s'adapter, croit Drainville

Publié hier à 12h00

Interdiction du cellulaire à l'école: les élèves vont s'adapter, croit Drainville

Les élèves du Québec se préparent à vivre leur première rentrée scolaire sans téléphone cellulaire et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, croit que la transition va bien se faire. À partir de cette année, les cellulaires, écouteurs, tablettes et tout appareil mobile personnel sont interdits pendant les heures d'école sur tout le ...

LIRE LA SUITE
Plus de 4 500 étudiants ont fait leur rentrée au Cégep de Trois-Rivières

Publié le 15 août 2025

Plus de 4 500 étudiants ont fait leur rentrée au Cégep de Trois-Rivières

En date du 14 août, ce sont 4555 étudiants qui ont débuté l'année scolaire au Cégep de Trois-Rivières au secteur régulier. Il s’agit d’une hausse de 4,5 % de la population étudiante. C’est d’ailleurs la première fois depuis l’année 2000, que le cégep accueillera plus de 4500 étudiants. Bien que le Cégep accueille un plus grand nombre de ...

LIRE LA SUITE
Plus de 4000 postes d'enseignants à pourvoir à l'aube de la rentrée au Québec

Publié le 14 août 2025

Plus de 4000 postes d'enseignants à pourvoir à l'aube de la rentrée au Québec

À deux semaines de la rentrée scolaire, plus de 4000 postes d'enseignants restent encore à pourvoir dans les écoles du Québec, a indiqué le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Il a mentionné qu'environ 96% des postes avaient trouvé preneur en date de lundi. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux deux dernières années, a souligné le ...

LIRE LA SUITE