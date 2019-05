Isabelle Morin nommée à la direction des études et de la vie étudiante

La direction générale du Cégep de Trois-Rivières a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Isabelle Morin au poste de directrice des études et de la vie étudiante. Le comité de sélection et la commission des études l’ont recommandée au conseil d’administration qui a procédé à sa nomination lors d’une séance extraordinaire tenue le 7 mai 2019.

Madame Morin est détentrice d’une maîtrise en Éducation, option psychopédagogie, ainsi qu’un baccalauréat en Sciences de l’éducation physique. Elle possède plus de 25 années d’expérience dans le réseau collégial, spécifiquement au Collège Ahuntsic. Elle a été enseignante pendant une quinzaine d’années et coordonnatrice de département pendant 13 ans.



Entre 2006 et 2010, elle a été conseillère pédagogique et coordonnatrice au secteur préuniversitaire et à la formation générale. De 2010 à 2018, elle était directrice adjointe des études à l’enseignement ainsi qu’aux programmes. Au cours de la dernière année, elle occupait le poste de coordonnatrice accès, qualité et évaluation de l’expérience des utilisateurs pour le CIUSSS de l’ouest de l’île de Montréal.



Une femme passionnée ayant à cœur la réussite éducative

La nouvelle directrice des études et de la vie étudiante est une femme passionnée par le domaine de l’éducation et de la pédagogie. Elle a à cœur la réussite éducative et met l’étudiant au cœur des priorités.



Elle favorise la collaboration et s’assure que les projets et mandats qui lui sont confiés prennent forme, et ce, en impliquant les personnes autour d’elle. C’est une personne capable d’innover et d’orienter les actions vers l’atteinte des résultats et l’amélioration continue. Elle a un leadership de concertation et sait mettre l’humain au cœur de ses préoccupations.



Visionnaire et pourvue d’une grande logique, elle sait reconnaître les forces de chacun et encourager le développement. Sa compréhension du réseau collégial et son expérience en gestion sont des éléments qui favoriseront son intégration dans le cégep.

Selon la présidente du conseil d’administration du cégep, Mme Annie Villemure, et le directeur général du cégep, M. Louis Gendron, Mme Morin saura assurer un leadership fort auquel la communauté collégiale s’attend.



« L’arrivée en poste de Mme Morin viendra consolider l’unification du secteur de la vie étudiante et du secteur de la pédagogie du collège », notent-ils.

Elle entrera en fonction à compter du 27 mai prochain.