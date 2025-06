Des travaux d’agrandissement du pavillon Sainte-Bernadette

Le pavillon Sainte-Bernadette de l'école des Bâtisseurs, qui se trouve à Trois-Rivières, subira des travaux d'agrandissement. Les nouveaux espaces doivent être prêts pour la rentrée scolaire 2026-2027.

C'est le 12 juin dernier, que Sonia LeBel, députée de Champlain, Jean Lamarche, maire de la Ville de Trois-Rivières, et MGinette Masse, directrice générale du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, se sont réunis pour faire l'annonce des investissements du ministère de l’Éducation, qui y consacre 13 438 961 $ en ajout d’espace et 2 901 332 $ par le biais d’autres mesures, de la Ville de Trois-Rivières, avec une contribution de 35 000 $, de l’école et du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy qui y investissent 30 000 $, ainsi que d’Hydro-Québec qui a subventionné environ 56 800 $ pour favoriser l’économie d’énergie.

« Quelle fierté d’annoncer la concrétisation de l’agrandissement de l’édifice Sainte- Bernadette de l’école des Bâtisseurs. L’aboutissement de ce projet porteur offrira aux élèves un milieu de vie scolaire stimulant et surtout adapté aux besoins grandissants d’une communauté en plein essor. Je tiens à souligner la mobilisation des partenaires du milieu et je me réjouis du soutien accordé par le gouvernement du Québec », exprime Sonia LeBel, députée de Champlain.

Un agrandissement plus que nécessaire

La croissance importante de la population du bassin de l'établissement des dernières et prochaines années justifie l'ajout de six classes, la construction d’un nouveau gymnase double et le réaménagement partiel de l'école existante (gymnase, salle des enseignants, bureaux, service de garde, cour, etc.).

«C’est avec enthousiasme que la ville de Trois-Rivières soutient le projet d’agrandissement de l’édifice Sainte-Bernadette. Ce projet offrira la possibilité d’accueillir un plus grand nombre d’élèves en créant de nouvelles classes et de nouveaux espaces, favorisant ainsi leur développement académique. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la communauté, car cette expansion encouragera l’installation de nouvelles familles et contribuera à revitaliser le quartier », explique Jean Lamarche, maire de la Ville de Trois-Rivières.

Le projet est sous l’expertise des partenaires tels que le Consortium Exp-WSP, Construction CMA, Architecte Héroux-Beaudry-Palato et le Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

« Les travaux feront de l’édifice Sainte-Bernadette un milieu d’apprentissage stimulant et mieux adapté aux réalités d’aujourd’hui. L’agrandissement contribuera de façon concrète à l’enrichissement du parcours scolaire des élèves et du quotidien de l’équipe-école en devenant un lieu de collaboration, de dépassement et de fierté pour toute la communauté scolaire. L’ajout d’un gymnase double s’inscrit parfaitement dans l’engagement de l’école envers les saines habitudes de vie, qui sont une de ses priorités », termine Ginette Masse, directrice générale, Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.