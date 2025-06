Coupes en éducation: la confiance en Drainville est entamée, disent la FAE et la CSQ

Les deux grandes organisations syndicales de l'éducation, la CSQ et la FAE, dénoncent les coupes d'au moins 570 millions $ en éducation et s'en prennent au manque de leadership du ministre Bernard Drainville.

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) va jusqu'à demander son départ comme ministre de l'Éducation, alors que, du côté de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), on affirme que «la confiance en son leadership est sérieusement entamée».

Les deux organisations syndicales soutiennent que ces compressions d'au moins 570 millions $ ne pourront faire autrement que d'affecter les services aux élèves.

«Le ministre a admis qu’il y pourrait y avoir des bris de services, ce qui est indécent et inexplicable. La FAE n’a désormais plus confiance en Bernard Drainville pour diriger le ministère de l’Éducation et pour guérir les maux de l’école publique», a commenté la présidente de la FAE, Mélanie Hubert.

«On se demande où est la volonté politique de ce gouvernement de faire de l’éducation une priorité. Où est le ministre de l’Éducation pour défendre son réseau? Il faut arrêter le niaisage et les esquives sémantiques: persister à dire qu’il ne s’agit pas de compressions budgétaires et que l’on demande seulement de respecter les budgets, c’est prendre le personnel – et les parents aussi d’ailleurs – pour des valises», a critiqué le président de la CSQ, Éric Gingras.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne