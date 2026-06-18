Pour les 2 à 10 ans
Noah dit: un livre jeunesse pour aborder la diversité corporelle
Par Léa Arnaud , Journaliste
Les Éditions Station T ont annoncé la parution d’un nouvel album jeunesse écrit par Sophie Michaud et illustré par Manuella Côté, Noah dit.
Originaire de Trois-Rivières, Sophie Michaud est enseignante et experte en littérature jeunesse. Elle a conçu cet ouvrage afin de pouvoir aborder la diversité corporelle de manière positive et accessible dans ses cours, tout en privilégiant le plaisir du jeu.
Destiné aux enfants de 2 à 5 ans, et également pertinent pour les 6 à 10 ans dans une perspective d’enrichissement du vocabulaire, cet album documentaire-jeu propose une découverte ludique et inclusive des parties du corps humain.
Inspiré du célèbre jeu « Jean dit », l’album invite les jeunes lecteurs à bouger, observer et nommer leur corps à travers les consignes de Noah.
L’album explore plusieurs thématiques liées au développement global de l’enfant, notamment :
• l’image corporelle;
• les habiletés langagières;
• le développement moteur;
• les compétences relationnelles et sociales.
À travers ses pages, les enfants sont invités à développer leur autonomie linguistique, à apprendre à se décrire, à mieux se comprendre et à nommer leurs particularités, dans un contexte favorisant l’inclusion, la confiance en soi et le respect de la diversité.
Un album à la fois éducatif, interactif et rassembleur, qui célèbre toutes les façons d’être et de grandir.