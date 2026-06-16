Dévoilement du programme de la saison estivale au Moulin Michel

À l’aube de la saison estivale, le Moulin Michel à Bécancour relance l’ensemble de ses activités et dévoile sa nouvelle exposition permanente « Plus qu’une histoire de farine », accessible au public dès le 23 juin.

L’offre de boulangerie au moulin se poursuivra grâce à un nouveau partenaire de la région, qui poursuivra l’initiative portée par la famille Robin qui, elle, quittera le pays le mois prochain en raison de la fin du PEQ.

Ainsi, la poursuite de l’offre de boulangerie et pâtisserie sera assurée par l’élaboration d’un nouveau partenariat avec Les Moulins Lafayette. La boulangerie utilise d’ailleurs de la farine moulue sur pierres, comme celle produite au Moulin Michel. Pains, viennoiseries, pâtisseries et sandwichs seront servis frais tous les jours.



« Dès qu’ils ont appris notre situation, les Moulins Lafayette nous ont contacté pour nous aider à trouver des solutions et prêter main forte. Nous sommes aujourd’hui très heureux de pouvoir établir un partenariat prometteur entre "moulins" et de développer une offre de haute qualité pour les résidents de Bécancour et nos visiteurs », a affirmé Philippe Dumas, directeur général.



Le Moulin Michel, plus qu’une histoire de farine

La nouvelle exposition permanente est le fruit d’un travail de longue haleine initié lors de l’adoption, en 2020, de la vision muséale de l’institution cherchant à mettre en valeur le Moulin Michel comme un lieu de partage et de rencontre qui évolue constamment avec sa communauté, ainsi que le savoir-faire meunier s’y pratiquant toujours aujourd’hui. La création de l’exposition a permis l’acquisition de nouvelles connaissances sur le bâtiment et son site, sur l’évolution des modes de vie au moulin et sur la meunerie artisanale au Québec. Ce renouveau permet aussi de souligner davantage l’apport des femmes dans la pratique de la meunerie. Les précieux mécanismes et outils sont également mieux mis en valeur, participant ainsi à la préservation de ce savoir-faire classé au patrimoine.



« Parmi les belles découvertes, on a retrouvé une photo inédite de Welly Michel, le frère d’Alfred, le dernier propriétaire avant le classement du bâtiment. Elle a été prise par le photographe de renom Mark Tomalty. On a été très touchés quand on l’a vue pour la première fois », a raconté le directeur général.



Créée par TKNL Expériences, cette nouvelle offre offerte gratuitement aux visiteurs a été rendue possible grâce au ministère de la Culture et des Communications, Patrimoine canadien, au ministère du Tourisme, ABI, Desjardins, la Ville de Bécancour, la MRC de Bécancour et Investissement Québec.

Le retour du Marché fermier

Fort d’une première année d’existence, le Marché Fermier sera de retour pour quatre rendez-vous les dimanches. « Nous avons écouté les producteurs et les clients pour adapter l’horaire aux besoins de tous », a expliqué Souhir Hamzaoui, responsable de l’éducation et des relations avec les publics.



Ainsi, une dizaine d’exposants, autant des producteurs agroalimentaires que de l’artisanat, seront présents chaque fois avec une offre qui suit celle des saisons. Les Marchés sont aussi jumelés à de l’animation musicale et du yoga en matinée. Le public est invité à faire emplettes, découvertes et pique-nique les 28 juin, 26 juillet, 30 août et 20 septembre de 10h à 15h.



Lors de ces rendez-vous, il sera aussi possible de faire l’expérience de Meunier d’un jour. De manière exclusive, sur réservation et en petit groupe, les apprentis-meuniers seront initiés à la meunerie artisanale, d’actionner les mécanismes, produire sa farine et de repartir avec son propre sac.



Rendez-vous au cinéma en plein air

Pour une neuvième édition, « Gentilly sous les étoiles » accueillera les cinéphiles les vendredis du mois d’août. Le public replongera dans les belles années des cinéparcs avec Bon Cop, Bad Cop (7 août), Mademoiselle Bottine (14 août), E.T. (21 août) et Sens dessus dessous (28 août).



À l’occasion du 350e anniversaire de Gentilly en 2026, les longs métrages seront précédés de capsules et documentaires mettant en vedette l’histoire du village. La présentation de l’épisode de la Petite Séduction, tourné en 2009 avec Bernard Fortin, sera d’ailleurs diffusé en première partie le 28 août.



Plus de spectacles extérieurs à grand déploiement

Suivant l’impulsion donnée par le 250e anniversaire du Moulin Michel, une nouvelle date s’ajoute aux spectacles extérieurs à l’Agora des générations.

Désormais un classique de Bécancour, la Fête Nationale du Québec se fête le 23 juin en musique et en feux d’artifices sur le site dès 18h avec les Tireux d’Roches.

Le 16 juillet, rendez-vous avec Mononc’ Serge et Anonymus qui présentent leur spectacle « Métal canadien-français » avec des personnages gonflables, des ballons, un canot qui vole, de la neige, un ours, des sapins, un clown, un son tonitruant et des lumières… Ça promet ! Rouge Pompier sera en première partie dès 20h.

Suit ensuite la 6e édition du festival « Au son du Moulin / Blues et Gin », du 17 au 19 juillet. La scène ABI accueille cette année une programmation plus internationale que jamais avec des artistes de la France, de l’Angleterre, du Texas et de la Floride.