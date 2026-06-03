La mythique Chasse-galerie en conte lyrique

L’Opéra de Trois-Rivières présente sa création chantée de la chasse-galerie le 13 juin à 18h dans la clairière champêtre du Domaine scout St-Louis-de-France.

Les spectateurs pourront entendre plusieurs artistes créateurs, notamment Nancy Groleau et Valérie Poisson, sopranos lyriques, ainsi que Jean Duchesne et Julian Frigon Saccuchi, ténors lyriques. Ces solistes professionnels seront accompagnés par les choristes de l’Ensemble vocal de l’Opéra de Trois-Rivières.

« Nous avons la chance d’avoir des chanteurs d’opéra dans la région. C’est une belle occasion de faire valoir nos talents locaux », a souligné Nancy Leblanc, présidente de l’Opéra de Trois-Rivières.

Cette œuvre unique d’opéra est l’histoire classique de la chasse-galerie, influencée par la version mauricienne, ancrée sur les rives de la rivière St-Maurice. Les bûcherons éloignés dans la forêt font un pacte avec le diable pour aller voir les femmes de leur village la veille de Noël. Entouré d’arbres dans la forêt du Domaine scout St-Louis-de-France, vous vivrez une expérience hors du commun où patrimoine, voix et paysage se répondent.

Cette création printanière réunit des paroles et des musiques originales signées et portées par des voix professionnelles d’ici.