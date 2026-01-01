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Décision rendue jeudi en après-midi

Le CRTC appelle les diffuseurs en ligne à davantage contribuer au contenu canadien

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22 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) revoit les contributions exigées aux grands télédiffuseurs traditionnels privés et services de diffusion en continu en ligne pour la création de contenu canadien et autochtone.

Dans une décision rendue jeudi après-midi, l'organisme de réglementation fédéral établit que les entreprises dites traditionnelles dans le secteur audiovisuel devront verser 25 % de leurs revenus annuels pour appuyer le contenu canadien et autochtone. Ce seuil représente une diminution par rapport aux exigences actuelles qui vont de 30 à 45 %.

En revanche, les diffuseurs en continu en ligne verront leurs contributions augmenter, passant à 15 % de leurs revenus, ce qui comprend leur contribution de base actuelle de 5 %.

Ces ajustements visent les radiodiffuseurs dont les revenus annuels de radiodiffusion au Canada sont supérieurs à 25 millions $.

«Aucun radiodiffuseur dont les revenus sont inférieurs à ce seuil ne sera tenu de financer le contenu canadien, ce qui réduira le fardeau réglementaire global du système», précise le CRTC dans un communiqué.

Cette décision s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Loi sur la radiodiffusion modernisée.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

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