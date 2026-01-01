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À Trois-Rivières

La Grande Vente est de retour au centre-ville les 23 et 24 mai

durée 16h30
19 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Grande Vente du centre-ville de Trois-Rivières revient les 23 et 24 mai prochains, de 10h à 17h, avec une édition record regroupant 44 commerces, dont 33 du centre-ville et 11 entreprises invitées.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront profiter de nombreux produits à prix réduits et pourront découvrir une très grande diversité d’exposants: vêtements, accessoires pour la maison, produits gourmands, bijoux, outils, produits pour animaux, café, trouvailles vintages et bien plus encore seront au rendez-vous.

Encore plus de chapiteaux seront installés le long de la rue Notre-Dame cette année, en plus des autres zones aménagées à la place Pierre-Boucher et sur la rue Saint-Antoine, entre les rues Craig et Notre-Dame, ainsi que sur la rue des Forges, où il y aura des kiosques et de l’animation tout le week-end.

« La Grande Vente est devenue un rendez-vous incontournable pour lancer la saison estivale au centre-ville. C’est une occasion unique de découvrir la diversité de nos commerces, de profiter d’une ambiance festive et d’encourager les entreprises d’ici tout en vivant le centre-ville autrement pendant tout le week-end », a souligné Eve-Marie Marchand, directrice générale de la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières.

En complément, à la place Pierre-Boucher (au Flambeau), une zone de vente de garage permettra aux visiteurs de découvrir plusieurs articles de seconde main et de dénicher des trouvailles uniques à petit prix.

Des activités animeront les rues tout au long de la fin de semaine, notamment des jeux gonflables, des jeux géants, des jeux d’adresse, du maquillage pour enfants, des cours de boxe extérieurs, de l’aérobie et bien plus encore.

L’ambiance festive sera bonifiée par de la musique diffusée sur l’ensemble du site, un bistro pour se désaltérer ainsi qu’un aménagement réalisé en collaboration avec Satir Productions et l’Amphithéâtre Cogeco.

Commerces participants: Frip Café, KRWN, LTR Location, Ginie Vintage, La Belle Saison, Paillettes inc., Rosette, Le 507, coop de solidarité, Club de boxe Futurs Champions, Éros & Compagnie, Le Thrift Social, L’Univers de Samaya, AMBR Studio – photo & vidéo, Roxanne&Créations, Bayou SBF, La Taverne à Boucane, Le P’tit Sarrasin, SDC centre-ville de Trois-Rivières, Les Folies de Rachel, Le Brun en ville, La Boîte à Coupe, Fusion Passion Beauté inc., Boutique Galerie Les Insoumis, Todd & Paul, La Route des Savons, Imprimerie Stussy Bowwow, Boutique Presque Neuf, Bijoux Ibiza, Dérive Ecobrand, Librairie Magie-Lune, Alimentation Mon Quartier, L’Oisellerie La Plume d’Argent, Galerie O-Art, L’Emprise, Restaurant L’Olympe inc., Vêtement L, Mercerie de Luxe, Magasins Lecompte, Vieux Balsamique, Scentsy, Atelier Presse Papier et Le Caféier Atelier de Torréfaction, Kara bijoux & style.

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