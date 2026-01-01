Tourisme Mauricie présente le bilan de 2025

Tourisme Mauricie a tenu son assemblée générale annuelle ce mercredi, au cours de laquelle l’organisation a présenté le bilan de l’année 2025 et procédé à l’élection de plusieurs postes au sein de son conseil d’administration.

L’année 2025, première de la planification stratégique 2025-2029, s’est révélée particulièrement dynamique. La dépense touristique en Mauricie a atteint 650 M$, en hausse de 6,5 % par rapport à 2024. La région a aussi affiché une performance solide avec un taux d’occupation annuel moyen de 55 % et plus de 791 000 nuitées, une croissance de 7 %. La Mauricie confirme sa place parmi les destinations québécoises les plus populaires pour les courts séjours (1 à 2 nuits), figurant dans le top 10 des intentions de voyage des Québécois en 2025.

L’année 2025 marquait également la fin de l’Entente de partenariat régional en tourisme et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2022-2025. Au cours de l’année 2025, 30 projets ont été soutenus pour une aide totale de près de 560 000 $, représentant plus de 21 M$ en projets. Au total, le programme a permis d’appuyer 80 projets, d’annoncer 1 841 671 $ en aide totale représentant plus de 37,3 M$ en projets pour 2022-2025. Une preuve de plus que le secteur touristique est un véritable moteur économique et social pour notre région!

Parmi les initiatives phares de l’année, nous avons mis de l’avant notre démarche d’écoconception numérique, qui a mené à l’obtention de la certification IVADO en écoconception de l’IA. Cette initiative s’inscrit dans notre volonté de réduire notre empreinte numérique et d’adopter des pratiques plus responsables. Nous avons également amorcé le déploiement du Pôle M en innovation sociale touristique, lancé en collaboration avec le MT Lab, dont la première cohorte d’incubation accompagne des projets liés notamment au patrimoine vivant et à l’innovation sociale touristique.

Un nouveau conseil d’administration

L’assemblée incluait également la tenue des élections pour six postes au sein du conseil d’administration. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars dernier, de nouveaux règlements généraux avaient été adoptés. Parmi les principaux changements, la composition du conseil d’administration a été revue afin d’assurer une représentativité des secteurs de l’industrie touristique régionale.

À la suite de ces élections, le conseil d’administration a nommé Sandie Letendre à la présidence. Cette nomination assure la continuité de la gouvernance tout en soutenant le déploiement de la planification stratégique 2025-2029. L’organisation tient à remercier les administrateurs sortants pour leur engagement et leur contribution au cours de leur mandat.

Le conseil d’administration pour l’année 2026–2027 se compose des membres suivants :

Mirelle Brind’Amour (Camping Bivouac) – Siège Hébergement/camping

Liudmila Terzi (Vignoble et Domaine Beauchemin) - Siège Agrotourisme

Maxime Boyer-Duval (L’Aventurier Gouin) – Siège Pourvoirie

Émilie Roy-Element (Les petits poissons) - Siège Site et attrait

Martin Bilodeau (Groupe le Buck) – Siège Restauration

Cindy Rousseau (Biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-Rivières) - Siège Événements

Jean-Philippe Marcotte (Personare) – Siège Membre profil compétences - Attrait

Émilie Gélinas (Le Baluchon Éco-villégiature) - Siège Membre profil compétences - Hébergement hôtelier

Nicolas Bernard (Adrénaline Urbaine) – Siège Membre profil compétences – Attrait

Sandie Letendre (La Cité de l’énergie) - Siège Membre ou non-membre - profil gestion des ressources humaines

Josée-Anne Labrousse (Parc de l’Île St-Quentin) – Siège Membre ou non-membre – profil gouvernance

Nick Prémont (IDÉ Trois-Rivières) – Siège Membre ou non-membre - Tourisme d’affaires