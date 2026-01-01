Année des musées: bonification de près de 280 000 $ pour la Cité de l’énergie

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a confirmé ce jeudi, en son nom et au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, une bonification du financement accordé dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) à la Cité de l’énergie de Shawinigan en tant qu’institution muséale agréée de la Mauricie.

Cette bonification pérenne de 5 M$ annuellement pour les institutions muséales agréées soutenues par le programme s’ajouteront à celles déjà annoncées à l’automne 2025, portant ainsi l’enveloppe totale du programme 2025-2028 à 89,5 M $.

Pour sa part, la Cité de l’énergie recevra 278 460 $. C’est l’une des sept institutions muséales à se voir agréées par ce programme au Québec.

« Je peux affirmer sans gêne que 2026 est l’année des musées. Au cours des derniers mois, nous avons trouvé des solutions pour améliorer le financement accordé aux institutions muséales agréées et leur donner une bouffée d’air. Les musées font partie intégrante de la vitalité culturelle de l’ensemble de notre territoire et nous avons tous un rôle à jouer dans leur santé financière. J’invite les Québécois, notamment les jeunes et les familles, à visiter des musées pour profiter des expériences variées proposées avec les arts, la science, l’histoire et le patrimoine », a mentionné Mathieu Lacombe.

À l’échelle nationale, les institutions muséales agréées recevront en moyenne une majoration de 37 % de leur aide financière par rapport au montant reçu en 2024-2025. Cette augmentation est d’autant plus concrète pour les musées régionaux. En effet, la majoration des aides financières aux 42 institutions muséales en région éloignée correspond à une augmentation de 2,9 M$ de leurs aides, comparativement à 2024-2025. Pour la Mauricie, six institutions muséales agréées auront droit à cette bonification spécifique, auxquelles s’ajoute La Cité de l’énergie.

Cette bonification vient répondre à des enjeux qui se sont exacerbés chez certains types d’institutions muséales qui se trouvent dans des zones de fragilité.

Au total, 7 nouvelles institutions muséales nouvellement agréées seront intégrées au PAFIM: la Forge-menuiserie Cauchon, le Manoir Mauvide-Genest, la Cité de l’Énergie, la Maison Merry, la Fondation Guido Molinari, l’Église Sainte-Amélie et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.