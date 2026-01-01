Shawinigan Falls célèbre son 125e anniversaire

C’est il y a 125 ans, le 28 avril 1901, qu’a été fondé le Village de Shawinigan Falls. C’est à cette date que « Shawinigan » apparaît pour la première fois dans la gazette officielle de la province de Québec.

Le Village de Shawinigan Falls laissait place, moins d’un an plus tard à la Ville de Shawinigan Falls. Puis, en 1921, la Ville de Shawinigan Falls devient la Cité de Shawinigan Falls. Finalement, en 1958, le suffixe « Falls » est mis de côté du nom de la ville.

Le 1er janvier 2002, sept municipalités du territoire se regroupent : Lac-à-la-Tortue, Grand-Mère, Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint-Georges-de-Champlain et Saint-Gérard-des-Laurentides. Ensemble, elles forment la Ville de Shawinigan.

Pour en apprendre plus sur la ville de Shawinigan, nous vous invitons à consulter l’histoire de Shawinigan sur le site Web de la Ville.

Une histoire à découvrir en bibliothèque

Les bibliothèques municipales contribueront aux célébrations du 125e anniversaire en mettant en valeur l’histoire et la culture shawiniganaises à travers des sélections de livres portant sur le patrimoine local et les auteurs de la région.

Un concours invitera le public à emprunter des œuvres d’ici, offrant la chance de remporter l’un des six exemplaires du livre Shawinigan dans l’objectif, vol. 2.

À la bibliothèque Fabien-LaRochelle, enrichie par une sélection de documents d’archives, proposera un espace participatif permettant à la population de partager souvenirs et témoignages. Ces initiatives permettront de créer une mémoire collective mettant en valeur la richesse de notre patrimoine.