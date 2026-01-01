Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le ministre de la Culture et des Communications

Lacombe annonce 5 millions $ de plus par an pour les musées

durée 18h00
30 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Québec ajoute 5 millions $ par an dans la cagnotte pour les musées agréés.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce jeudi après-midi à Rivière-du-Loup, où se déroulera à compter vendredi pour une journée une réunion du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ).

L'enveloppe totale pour les institutions muséales agréées passe donc de 79,4 millions $ prévus pour les trois années de 2025 à 2028 à 89,5 millions $, soit 5 millions $ de plus par an pour 2026-2027 et 2027-2028.

La bonification de l'enveloppe profitera particulièrement aux 42 musées agrées considérés comme étant en région éloignée.

Le Québec comptait déjà pas moins de 185 institutions muséales agréées et le gouvernement a annoncé jeudi que sept établissements nouvellement agréés seront intégrés au programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM).

ll s'agit de la Forge-menuiserie Cauchon, du Manoir Mauvide-Genest, de la Cité de l’Énergie, de la Maison Merry, de la Fondation Guido Molinari, de l’Église Sainte-Amélie et du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Transport gratuit durant le déroulement du Salon du livre de Trois-Rivières

Publié le 27 mars 2026

Transport gratuit durant le déroulement du Salon du livre de Trois-Rivières

À l’occasion de la 38e édition du Salon du livre de Trois-Rivières qui se déroule du 16 au 19 mars, la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) offre gratuitement le transport urbain et adapté aux personnes se rendant à l’événement, tant les visiteurs que les bénévoles. Mentionnons que ces quatre jours de ce rendez-vous ...

LIRE LA SUITE
Un changement au budget de Postes Canada inquiète les bibliothèques

Publié le 12 décembre 2025

Un changement au budget de Postes Canada inquiète les bibliothèques

Les bibliothèques canadiennes affirment qu'une modification proposée au budget fédéral mettrait fin à leur capacité d'expédier des livres à des tarifs réduits, menaçant la survie de certains établissements. Le projet de loi C-15 supprimerait une clause de la loi sur Postes Canada qui prévoit des tarifs postaux réduits pour les livres et autres ...

LIRE LA SUITE
Adoption du PL 109: Québec pourra imposer aux plateformes du contenu francophone

Publié le 12 décembre 2025

Adoption du PL 109: Québec pourra imposer aux plateformes du contenu francophone

Québec pourra désormais imposer des seuils minimaux de contenu francophone aux grandes plateformes, comme Netflix et Spotify. Les élus ont adopté à l'unanimité jeudi le projet de loi 109 «affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones». Au moment de déposer sa pièce ...

LIRE LA SUITE