Société de transport de Trois-Rivières (STTR)
Transport gratuit durant le déroulement du Salon du livre de Trois-Rivières
Par Salle des nouvelles
À l’occasion de la 38e édition du Salon du livre de Trois-Rivières qui se déroule du 16 au 19 mars, la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) offre gratuitement le transport urbain et adapté aux personnes se rendant à l’événement, tant les visiteurs que les bénévoles.
Mentionnons que ces quatre jours de ce rendez-vous littéraire se tient au CECi du Delta Trois-Rivières par Marriott.
Pour utiliser gratuitement les services, vous devez présenter l’un des visuels suivants au chauffeur lors de l’embarquement : une carte de membre du Salon du livre de Trois-Rivières, une cocarde de bénévole ou un bracelet-passeport du Salon.
Cette initiative vise à faciliter l’accès à cet événement culturel majeur de la région tout en encourageant les citoyens à privilégier le transport collectif pour leurs déplacements vers le centre-ville.
« Le Salon du livre de Trois-Rivières est un rendez-vous culturel important pour notre communauté. En offrant le transport gratuit aux participants et aux bénévoles, nous souhaitons faciliter leur déplacement et contribuer à faire de cet événement un succès accessible à tous », souligne Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.
« Le Salon du livre de Trois-Rivières remercie la STTR de permettre à ses visiteurs et bénévoles de se déplacer gratuitement pendant l’événement. Tout comme le livre et la lecture, le transport collectif aide à tisser des liens communautaires solides et durables », mentionne Étienne Poirier, codirecteur général et directeur administratif du Salon du livre de Trois-Rivières.