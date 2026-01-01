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Société de transport de Trois-Rivières (STTR)

Transport gratuit durant le déroulement du Salon du livre de Trois-Rivières

durée 11h00
27 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

À l’occasion de la 38e édition du Salon du livre de Trois-Rivières qui se déroule du 16 au 19 mars, la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) offre gratuitement le transport urbain et adapté aux personnes se rendant à l’événement, tant les visiteurs que les bénévoles.

Mentionnons que ces quatre jours de ce rendez-vous littéraire se tient au CECi du Delta Trois-Rivières par Marriott.

Pour utiliser gratuitement les services, vous devez présenter l’un des visuels suivants au chauffeur lors de l’embarquement : une carte de membre du Salon du livre de Trois-Rivières, une cocarde de bénévole ou un bracelet-passeport du Salon. 

Cette initiative vise à faciliter l’accès à cet événement culturel majeur de la région tout en encourageant les citoyens à privilégier le transport collectif pour leurs déplacements vers le centre-ville.

« Le Salon du livre de Trois-Rivières est un rendez-vous culturel important pour notre communauté. En offrant le transport gratuit aux participants et aux bénévoles, nous souhaitons faciliter leur déplacement et contribuer à faire de cet événement un succès accessible à tous », souligne Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.

« Le Salon du livre de Trois-Rivières remercie la STTR de permettre à ses visiteurs et bénévoles de se déplacer gratuitement pendant l’événement. Tout comme le livre et la lecture, le transport collectif aide à tisser des liens communautaires solides et durables », mentionne Étienne Poirier, codirecteur général et directeur administratif du Salon du livre de Trois-Rivières.

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