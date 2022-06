Les résultats Numéris dévoilés ces derniers jours confirment pour une 3e fois consécutive que de plus en plus d’auditeurs syntonisent l’émission « Toujours le matin », animée par Marie-Claude Julien, comme le rendez-vous matinal le plus écouté en Mauricie et au Centre-du-Québec, indique le communiqué de Radio-Canada

« Toujours le matin » surpasse sa part record du printemps dernier avec 19 % de l’écoute de sa case horaire. En plus d’occuper la première place des parts d’écoute avec son émission matinale, ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE en Mauricie et au Centre-du-Québec, domine son marché en étant la station locale la plus écoutée tout au long de la journée.

De son côté, l’émission du retour « En Direct », animée par Barbara Leroux entre 15 h et 18 h, obtient la meilleure part d’écoute (10,5 %) depuis sa mise en ondes, occupant ainsi la première place dans son créneau à titre d’émission parlée de n de journée en Mauricie et au Centre-du-Québec.

« Les derniers mois ont été très effervescents pour nos équipes et ces résultats exceptionnels confirment que tous les efforts investis ont porté leurs fruits. On sent que la population recommence à vivre, à reprendre ses activités et à retrouver sa liberté. Nous sommes particulièrement fiers de constater que de plus en plus d’auditeurs sont au rendez-vous et qu’ICI PREMIÈRE réussit à combler un besoin grandissant d’avoir accès à une information locale de qualité, tout en proximité », déclare Nancy Sabourin, directrice de Radio-Canada en Mauricie–Centre-du-Québec.

Les données sur l’écoute de la radio proviennent du sondage mené par Numeris 2022, publication du printemps 2022.