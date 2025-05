Le Musée des Ursulines lance sa programmation estivale 2025

Le Musée des Ursulines dévoile sa programmation estivale qui plaira aux petits et aux grands. En plus des activités, la population locale et les touristes peuvent venir admirer la nouvelle exposition temporaire « C’est en jouant que l’on devient grand! ».

Dès le 1er juin, venez découvrir les nouveautés au Musée des Ursulines de Trois-Rivières. Heures d’ouverture :

Du 1er au 20 juin, le Musée est ouvert de 10h à 17h, du mercredi au dimanche.

Du 20 juin au 31 juin, le Musée est ouvert de 10h à 18h, à tous les jours.

Activités de l’été

Parcours libre - À la découverte du cloître : Dès le 1er juin 2025

Partez à la découverte du cloître. Un tout nouveau parcours autonome vous permet de

découvrir à votre rythme le rez-de-chaussée du monastère.

Le cloître, l’avant-chœur, le chœur et la chapelle des Ursulines se présentent à vous. Venez découvrir le cloître des Ursulines!

Visite guidée de la cour du monastère : Du 20 juin au 30 août 2025

La visite guidée du rez-de-chaussée du Monastère est de retour pour la saison estivale. En plus, visitez la cour arrière des Ursulines et admirez le magnifique jardin. Sur le parcours extérieur, 3 bornes interactives vous feront découvrir, à l’aide de rendus en transparence et de modélisation 3D, des anciens bâtiments qui n’existent plus aujourd’hui! Départs à heures fixes.

Visite guidée du Musée : Du 20 juin au 30 août 2025

Venez découvrir le Musée des Ursulines et l’histoire incroyable de cette communauté.La visite guidée du Musée comprend l'accès libre aux expositions, une visite commentée du rez-de-chaussée du Monastère, du chœur des religieuses et de la chapelle.

Visite guidée du Collège Marie-de-l’Incarnation : Du 19 juillet au 3 août 2025

La visite guidée du Collège Marie-de-l’Incarnation vous permet de découvrir en exclusivité certains bâtiments qui accueillaient autrefois les pensionnaires et les externes. Découvrez les lieux fréquentés par les élèves, tels que le réfectoire, les salles de classe et la salle de réception.

Festivoix – Concerts sur la scène la Chapelle : 28-29 juin et 5-6 juillet 2025

Dans le cadre du Festivoix, la chapelle du Musée accueillera en matinée, des ensembles vocaux de la Mauricie et des artistes classiques. Pour connaitre tous les détails, rendez-vous sur le site officiel du Festivoix.