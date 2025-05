Shawinigan inaugure la place Pothier en hommage à cette famille

La Ville de Shawinigan a procédé à l’inauguration de la place Pothier, située au coin de l'avenue d'Almaville et de l'avenue du Capitaine-Veilleux, dans le secteur de Shawinigan-Sud, en face du parc Jacob. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une quarantaine de personnes, dont des membres de la famille Pothier et de partenaires du milieu culturel et historique de Shawinigan.

Ce toponyme fait référence aux membres de la famille Pothier, qui ont été grandement impliqués dans la politique municipale, l’éducation et le domaine syndical. Il s’agit d’une famille pionnière du Village d’Almaville (1912-1948), devenu Shawinigan-Sud (1948-2001).

« C’est important que la Ville mette en valeur et reconnaisse le legs des bâtisseurs de Shawinigan et de ses familles pionnières, comme la famille Pothier, qui s’est grandement impliquée dans différentes sphères d’activités », a mentionné le maire, Michel Angers. « C’est un devoir de mémoire envers nos ancêtres, mais aussi pour les anciennes municipalités qui forment notre Shawinigan d’aujourd’hui. »

« À travers les années, ce sont plus de quatre générations de Pothier qui se sont impliquées pour bâtir l’identité et l’avenir de notre ville. Et encore à ce jour, plus d’un siècle après l’arrivée de Trefflé Pothier, nous pouvons être témoins de l’implication des descendants Pothier à Shawinigan : Andrée [Pothier] s’implique bénévolement avec notre Société d’histoire et de généalogie depuis plus de 5 ans », a tenu à souligner Louis-Jean Garceau, conseiller municipal du district des Boisés et président de la Commission de toponymie et de reconnaissance civique.

« La famille Pothier fait partie de l’âme même du secteur Almaville. Leur nom évoque le courage, la solidarité et l’engagement citoyen. Je suis fière que ce lieu de rencontre porte désormais ce nom, au cœur même du quartier qu’ils ont contribué à façonner », a ajouté Josette Allard-Gignac, conseillère municipale du district d’Almaville.

« Au nom de tous les membres de ma famille, nous sommes très touchés que la Ville souligne de cette façon l’implication des Pothier comme bâtisseurs de Shawinigan. C’est une belle marque de reconnaissance », a ajouté Andrée Pothier, membre de la famille et présidente de la Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan.

À propos de la famille Pothier

Échevin du premier conseil municipal du Village d’Almaville, d’avril 1912 à janvier 1913, l’agriculteur Trefflé Pothier a fait ériger la toute première école du village sur son terrain, dans le rang Saint‐Michel.

L’un de ses fils, Hormidas Pothier, a été conseiller municipal du Village d’Almaville, de janvier 1917 à janvier 1919, puis président de la Commission scolaire d’Almaville‐Village de 1921 à 1923. Son frère, Edmond Pothier, a pris la relève comme conseiller municipal de janvier 1919 à janvier 1921.

Le fils de Hormidas, Georges Pothier, a été le premier président du syndicat de l’Alcan Shawinigan. L’un de ses fils, Réal Pothier, a été professeur d'anglais au secondaire, puis directeur d'école primaire de 1971 jusqu’à sa retraite en 1991. Son frère, Russel Pothier, a suivi les traces de son père Georges en s’impliquant aussi dans le syndicat de l'Alcan.