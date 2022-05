Anne-Marie Lemay animera l’émission de l’après-midi EN DIRECT

Anne-Marie Lemay sera à la barre de l’émission de l’après-midi EN DIRECT sur ICI PREMIÈRE pour la prochaine année, indique Nancy Sabourin, directrice de Radio-Canada en Mauricie–Centre-du-Québec dans un communiqué.

Évoluant à Radio-Canada depuis 16 ans et chroniqueuse culturelle à la radio depuis 11 ans en Mauricie–Centre-du-Québec, Anne-Marie assurera le remplacement de Barbara Leroux pour la saison 2022-2023, ajoute Radio-Canada.

Forte de ses expériences passées au sein des équipes radio et ayant fait l’animation de l’émission du matin à de multiples reprises, Anne-Marie est l’animatrice tout indiquée pour occuper ce nouveau rôle au sein de l’émission de l’après-midi.

« C’est un beau défi qui m’attend pour la prochaine année : un nouveau rôle, une nouvelle équipe ainsi qu’un nouvel horaire ! J’espère pouvoir apporter ma propre couleur à l’émission du retour à la maison et en profiter pour approfondir, en compagnie des nos auditeurs, tous les sujets qui nous préoccupent », mentionne Anne-Marie Lemay.

Sa première émission est prévue le 13 juin prochain dès 15 h sur ICI PREMIÈRE et sur Radio-Canada OHdio, sur l’appli et sur le web, continue Radio-Canada.

Un nouveau talent

Séléna Prévost fera partie des membres de l’équipe de TOUJOURS LE MATIN, émission diffusée en semaine sur ICI PREMIÈRE entre 6 h et 9 h.

Séléna assurera le remplacement d’Anne-Marie Lemay pour la prochaine saison à titre de chroniqueuse culturelle. Son entrée sur les ondes d’ICI PREMI`ÈRE se fera également en juin, précise le communiqué.

« Avec sa personnalité dynamique et attachante, Séléna Prévost a une très belle feuille de route en tant qu’animatrice à la radio. Depuis 2006, elle occupe le micro de plusieurs émissions de Bell Média d’abord sur les ondes d’Énergie à Saint-Hyacinthe, et à Drummondville, puis sur les ondes de Rouge FM à Trois-Rivières depuis 2011 », indique la direction.

Selon Nancy Sabourin, « la réputation de ces deux femmes passionnées et appréciées du public n’est plus à faire. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous débuterons la nouvelle saison. Nos auditeurs peuvent être assurés qu’Anne-Marie et Séléna partageront leur énergie positive contagieuse pour bien les accompagner au quotidien et pour aborder avec passion les sujets d’actualité qui nous concernent tous ».