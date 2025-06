Des événements festifs à Bécancour pour la Fête nationale du Québec

À l’occasion de la Fête nationale, différentes activités sont organisées les 23 et 24 juin dans les secteurs de Gentilly et Sainte-Gertrude. Ces événements festifs sont destinés aux familles et organisés par les comités des loisirs concernés.

À Sainte-Gertrude, aux terrains de soccer, les festivités débuteront le 23 juin avec un souper du camion-restaurant Pout’Mech Food dès 17 h, suivi d’un spectacle de Rousse et cie à 20 h. Un feu de joie illuminera le site pendant la soirée et des feux d’artifice seront présentés sur le coup de 22 h.

Le lendemain, dès 10 h, jeux gonflables et jeux d'adresse seront au rendez-vous avec la d’une cantine tenue par le Comité des Loisirs de Sainte-Gertrude. Toutes les informations pour ces deux événements festifs se trouvent sur la page Facebook de Loisirs Ste-Gertrude.

Du côté de Gentilly, deux jours d’activité sont aussi prévus grâce à la collaboration entre le Moulin Michel et le comité des Loisirs. D’abord, le lundi 23 juin, le Moulin Michel propose plusieurs activités en soirée. Dès 16 h se tiendra un concours de pâtisseries pour les amoureux de sucreries, qu’ils soient professionnels ou amateurs passionnés. À 19 h, le groupe Kroco offrira une prestation, suivie du discours patriotique à 20 h 30 et du spectacle de Su’l tard à 21 h. La soirée se terminera avec des feux d’artifice prévus à 22 h, À noter que de 16 h à 19 h 30, il y aura de l’animation pour toute la famille. Pour la programmation complète, rendez-vous sur la page Facebook du Moulin Michel.

Le lendemain, le mardi 24 juin, c’est au terrain des loisirs de Gentilly que les activités se dérouleront. Les sportifs peuvent s’inscrire dès maintenant pour participer au tournoi de volleyball de plage (60 $/équipe). La piscine publique de Gentilly sera aussi mise gratuitement à la disposition des petits et grands pour l’occasion. Des initiations au pickelball et au tennis sont aussi prévues. De 10 h à 16 h, les enfants pourront profiter des jeux gonflables, d’un canon à mousse, des jeux de société et d’une station de maquillage. Une cantine sera également offerte sur place au profit de la maison des jeunes le TAG. Pour tous les détails, consultez la page Facebook de Loisirs Gentilly.

Fermeture de la Petite Floride

La Ville de Bécancour informe les citoyens qu’aucun rassemblement ne sera permis sur le site de la Petite Floride les 23 et 24 juin ainsi que les 30 juin et 1er juillet, et ce, dès 18 h. Une surveillance sera assurée sur les lieux et l’accès à l’avenue Montesson, de même que pour la mise à l’eau d’embarcations, sera limité aux résidents et à leurs invités.

Feux à ciel ouvert

À Bécancour, tout feu à ciel ouvert ou feux d’artifice nécessite un permis de la Ville. Les permis de brûlage peuvent être obtenus uniquement en composant le 819 294-6500 (option 7) ou en se présentant à la caserne centrale pendant les heures régulières de travail.

Il est aussi recommandé d’agir avec prudence et de surveiller les avis émis par la SOPFEU, et ce, en tout temps.

Fermeture des bureaux administratifs et bibliothèques

Les mardis 24 juin et 1er juillet, les bureaux administratifs de la Ville de Bécancour seront fermés, tout comme la bibliothèque centrale et celles de Gentilly, Sainte-Gertrude, Sainte-Angèle et Précieux-Sang, qui sont habituellement ouvertes en soirée.