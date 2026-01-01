Le fédéral manque d'espace de bureau pour le retour en présence des fonctionnaires

Dans moins de trois mois, la directive du gouvernement fédéral obligeant la plupart des fonctionnaires à se rendre au bureau quatre jours par semaine — contre trois actuellement — entrera en vigueur.

Il y a un seul hic: les bureaux n'ont pas l'espace pour accueillir tout le monde.

Michèle LaRose, porte-parole du ministère des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, a affirmé que l'analyse du ministère montre que certains services auront besoin de plus de postes de travail ou de plus d'espace dans certains locaux pour s'adapter à la hausse des présences.

Mme LaRose a indiqué qu'elle ne pouvait pas préciser quels bâtiments manquaient de postes de travail ni combien d'espaces supplémentaires étaient nécessaires.

«Nous travaillons actuellement avec les ministères pour définir leurs besoins opérationnels spécifiques, a-t-elle indiqué. Ce processus collaboratif étant toujours en cours, nous ne sommes pas en mesure de fournir des chiffres exacts concernant l’obligation de présence sur place quatre jours par semaine au cours des prochains mois.»

Mme LaRose a indiqué que le ministère collaborait avec d’autres ministères et organismes pour trouver des solutions en identifiant les espaces sous-utilisés, en renouvelant les baux existants et, éventuellement, en acquérant des espaces supplémentaires.

«Services publics et Approvisionnement Canada utilise son budget de fonctionnement pour investir dans l’entretien, garantissant ainsi que les bâtiments restent sûrs et adaptés aux employés alors que les exigences de travail sur place augmentent», a-t-elle déclaré.

Les fonctionnaires fédéraux essentiels travaillent trois jours au bureau depuis septembre 2024. Avant, la norme était de deux jours. En mars 2020, la plupart des fonctionnaires ont reçu l’ordre de travailler à distance lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé.

La nouvelle directive ne s’applique officiellement qu'aux fonctionnaires travaillant dans les ministères et organismes essentiels relevant du Conseil du Trésor, bien que certains organismes autonomes — comme l’Agence du revenu du Canada et le Conseil national de recherches — aient indiqué leur intention de suivre la même approche.

En vertu de cette directive, les cadres de la fonction publique devront être présents au bureau à temps plein à compter du 4 mai.

Le gouvernement affirme ne pas prévoir de problèmes pour trouver de l'espace pour les cadres, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des employés.

Augmentation de l'effectif

Depuis 2020, date à laquelle le télétravail a commencé, la fonction publique a gagné plus de 57 000 employés, soit une augmentation de près de 20 %. Certains de ces employés n’ont jamais travaillé à temps plein dans un bureau fédéral.

Parallèlement, Ottawa s'efforce de se débarrasser de ses locaux.

Le budget 2024 engageait le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement à réduire son parc immobilier de 50 % sur 10 ans par le biais de ventes ou de baux.

Le ministère a indiqué plus tôt cette année que cet objectif serait ajusté pour tenir compte du fait que les fonctionnaires passeront plus de temps au bureau.

Dans une note récente adressée aux employés fédéraux, le ministère a indiqué qu’il maintiendrait ouverts plusieurs espaces de cotravail à travers le pays pendant six mois après la date du 31 mars.

Il existe une dizaine de ces espaces, appelés «Cotravail GC», dans la région d'Ottawa et dans des villes à travers le pays, notamment à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et à Vancouver. Certains de ces espaces ont ouvert en 2019.

La note prévient qu’un site à Gatineau fermera en juin.

«Cette prolongation permettra de s’assurer que les décisions sont éclairées, durables et conformes à la nouvelle directive relative aux quatre jours de présence au bureau», explique la note.

Elle précise que les sites de cotravail offrent des options supplémentaires en matière d’espaces de travail et ne sont pas destinés à remplacer les lieux de travail des ministères.

La note ajoute également que les membres du personnel ayant besoin d’un espace de travail pour répondre aux exigences du travail hybride doivent contacter leur supérieur hiérarchique ou l’autorité compétente au sein de leur ministère.

Déjà en difficulté

Les syndicats fédéraux ont averti que de nombreux ministères ont même eu du mal à respecter les règles actuelles de retour au bureau en raison d’un manque d’espace.

Des fonctionnaires ont indiqué que, dans certains ministères, les employés doivent réserver leur temps au bureau un mois à l’avance, et que différents membres du personnel utilisent les mêmes bureaux à des jours différents.

Sharon DeSousa, présidente nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada, a déclaré dans un courriel que le syndicat avait averti dès le début qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace de bureau ou de postes de travail pour soutenir une obligation de présence au bureau quatre jours par semaine.

«Dans le cadre de la politique actuelle, les bureaux partagés sont déjà tous réservés dans de nombreux ministères», a-t-elle affirmé.

«Sans parler de l'état déplorable de nombreux bâtiments gouvernementaux, où les travailleurs doivent composer avec des lieux de travail infestés de punaises de lit, de souris et même de chauves-souris.»

Des nuisibles ont été repérés dans des bâtiments fédéraux à travers le pays plus de 960 fois entre avril et novembre 2025. Le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement Canada a mentionné à la fin de l’année dernière que ces nuisibles comprenaient — mais ne se limitaient pas à — des chauves-souris, des oiseaux, des fourmis, des punaises de lit, des abeilles, des guêpes et d’autres petits insectes, des souris et d’autres rongeurs.

Le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement a indiqué que 58 % des immeubles de bureaux appartenant à l’État avaient été jugés en «état passable ou mieux» en mars 2025.

Le ministère a précisé que cela inclut les bâtiments faisant l'objet d'importants travaux de réhabilitation à long terme, comme la Place du Portage III à Gatineau, et l'édifice Lester B. Pearson à Ottawa.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne