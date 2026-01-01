Une troisième édition à venir pour le colloque en innovation, CI Mauricie

Économie du savoir Mauricie (ESM) a annoncé le retour de son colloque en innovation, CI Mauricie. Cette 3e édition aura lieu le 1er octobre, dès 8 h, au Complexe Laviolette de Trois-Rivières.

Dans un contexte où les entreprises doivent continuellement s’adapter, innover et optimiser leurs

pratiques, le CI Mauricie se positionne comme un rendez-vous stratégique pour passer à l’action.

« Le gouvernement du Québec est fier d’appuyer l’organisation de cet événement destiné aux entrepreneurs de la région. Économie du savoir Mauricie démontre, une fois de plus, sa grande capacité de mobilisation du milieu des affaires. Reconnu à titre d’Espace PME innovation, cet organisme encourage les entreprises à innover toujours plus, ce qui profite considérablement au développement économique régional », a souligné Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional.

Un colloque pour stimuler l’innovation mauricienne

Inscrit dans le mandat de l’Espace PME innovation qui a été confié à ESM par le gouvernement du Québec, le CI Mauricie a comme objectifs de développer la culture d’innovation et de favoriser la concrétisation de projets innovants au sein des entreprises mauriciennes, ainsi que de stimuler la collaboration et le maillage entre les entreprises et les partenaires de l’écosystème régional.

« Le CI Mauricie 2026 est un événement incontournable permettant de rassembler plus de 200 participants autour d’un objectif commun : la compétitivité et la croissance des entreprises régionales. C’est une journée enrichissante et formatrice où les entreprises viennent chercher des solutions, des outils et des partenaires pour réaliser leurs projets d’innovation », a mentionné Tommy Déziel, directeur du Service de développement économique et forestier de La Tuque et président chez ESM.

Concrètement, ce grand rendez-vous de l’innovation vise à sensibiliser et outiller les entreprises afin de leur permettre d’améliorer leur productivité et leur compétitivité, de structurer leurs démarches d’innovation et d’intégrer avec succès des solutions technologiques répondant à leurs besoins.

Programmation CI Mauricie 2026

La programmation de cette édition mise sur un équilibre entre des présentations inspirantes et stratégiques, des ateliers pratiques et des occasions d’échanges ciblés. Les participants pourront notamment assister à des conférences et ateliers, découvrir des solutions concrètes auprès d’une quinzaine d’exposants, et participer à une activité de maillage structurée.

Élaboré par le comité organisateur de l’événement, regroupant une dizaine de partenaires de l’écosystème, le contenu portera sur des thématiques actuelles et pertinentes pour les PME régionales. Celles-ci incluent : l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies, la gestion du changement, la planification stratégique, la cybersécurité ainsi que la gestion de l’innovation au sens large.

Pour accéder à la programmation complète et à la billetterie, rendez-vous sur cimauricie.ca. À noter que la prévente est en vigueur jusqu’au 1er septembre.