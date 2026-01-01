L’Événement Chamberland 2026: une 10e édition festive sous le signe du country

La Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC-TR) présentait le 28 mai, la 10e édition de l’Événement Chamberland au Complexe Laviolette, et ce, sous la présidence d’honneur du maire de Trois-Rivières, Jean-François Aubin.

Sous forme de gala-spectacle à thématique country, l’événement a rassemblé près de 350 personnes provenant du milieu communautaire trifluvien, du milieu politique, des médias ainsi que plusieurs partenaires afin de célébrer l’engagement et la contribution essentielle du milieu communautaire trifluvien. L’animation a été assurée par Séléna Prévost et Arnaud Bédard. La soirée a également été marquée par les performances musicales de l’artiste Francis Degrandpré ainsi que de la troupe Escouade indépenDanse.

« Depuis maintenant 10 éditions, l’Événement Chamberland permet de mettre en lumière des personnes et des organismes qui contribuent chaque jour à faire de Trois-Rivières un milieu plus humain, solidaire et inclusif. Cette soirée permet de reconnaître leur engagement exceptionnel et de célébrer collectivement toute la richesse du milieu communautaire trifluvien », a mentionné Catherine Gendron, présidente du conseil d’administration de la CDC-TR.

Remise de récompenses

L’Événement Chamberland a permis de couronner plusieurs organismes, partenaires et personnes engagées du milieu communautaire trifluvien. Voici les récipiendaires :

Concertation : Maternaide du Québec

Partenariat : Les Services Le Cheval Sautoir

Développement et innovation : Maison Grandi-Ose

Engagement bénévole : Michèle Auger – COMSEP

Hommage à un organisme (voté par les pairs) : Albatros Trois-Rivières

Hommage Hélène Robert : Marie Hallé – Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel

Implication professionnelle : Sarah Mailly – CDEC de Trois-Rivières

Pratiques démocratiques : La Gazette de la Mauricie

Relève Karyne O’Cain : Charline Vaugeois – Les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie

Transformation sociale : Maison De Connivence

Projet mobilisateur : Équijustice Trois-Rivières