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Contribution au rayonnement de la Ville

Des athlètes en taekwondo honorés par le conseil municipal de Shawinigan

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16 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Lors de la séance publique du conseil municipal de Shawinigan du 10 mars, six athlètes provenant de l'École de Taekwon-Do Michel Marcotte ont été honorés pour leur contribution au rayonnement de la Ville par l'entremise des « Mentions du conseil », dans la catégorie « Prix et médailles ».

Ces jeunes se sont illustrés lors du Championnat du monde à San Juan, à Porto Rico, les 15 et 16 novembre derniers.

En effet, Félycia Ayotte a obtenu la médaille d’or en formes et la médaille d’argent en combat. Éva Cloutier a remporté une médaille d’or en formes et une médaille de bronze en combat. Antoine Provencher a décroché une médaille d’or en formes, tandis que Marilyne Héroux a également obtenu une médaille d’or en formes.

Ubert Champagne, ceinture noire 1er dan, a remporté une médaille d’argent en techniques spéciales et une médaille de bronze en combat. François Provencher, ceinture noire 1er dan, a quant à lui terminé au 4e rang en formes.

Le conseil indique que, sous la direction de leur entraîneur, maître Michel Marcotte, 8e dan, ces athlètes ont démontré rigueur, détermination et esprit sportif, faisant briller Shawinigan sur la scène internationale.

 

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