« Pas à Pas pour un Avenir Meilleur »

Retour de l'activité de course au profit de la Maison Coup de Pouce

durée 11h00
10 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Pour une deuxième année, la population est invitée à courir ou marcher au profit de l'organisme La Maison Coup de Pouce.  L'activité-bénéfice « Pas à Pas pour un Avenir Meilleur » est prévue pour le samedi 16 mai. L'objectif est d'accueillir au moins 150 personnes et d'amasser 15 000$. 

On explique que ce projet est né d’un désir de lier concrètement l’action physique à l’engagement social. Pour la Maison Coup de Pouce, courir ou marcher est une puissante métaphore du parcours de nos usagers. Chaque pas représente le courage de se mettre en mouvement et de reprendre du pouvoir sur sa vie. « Pas à Pas pour un Avenir Meilleur » est donc bien plus qu’une simple course ; c’est un geste collectif affirmant que, par le dépassement de soi, nous pouvons transformer positivement notre communauté.

La première édition a été un véritable tremplin, amassant 6 766 $ grâce à la mobilisation de 84 participants qui ont parcouru ensemble l'équivalent de 138 586 pas.

Cette année, plusieurs options s'offrent aux marcheurs et coureurs au départ du parc Jean-Paul Lavergne, dont les circuits de course à pied et de marche variant de 3 km à 10 km aménagés comme l’année dernière, ainsi que des nouveautés majeures : une randonnée de 2 km dans les sentiers boisés de la rivière Millette et une course de 1 km totalement gratuite pour les jeunes de 10 ans et moins.

« Pour assurer la pérennité de notre mission d'accompagnement des gens vers l'autonomie, ce levier de financement est crucial. Dans le climat financier actuel, il est impératif pour nous de multiplier les sources de revenus. Ce rendez-vous printanier est l'occasion parfaite de lancer la saison des courses tout en respectant nos valeurs de bien-être », souligne Karine Cinq-Mars, directrice générale de la Maison Coup de pouce.

Présidence d’honneur – Stéphane Beaulac

C’est à nouveau l’animateur vedette de 94,7 Rouge, Stéphane Beaulac, qui assure la présidence d’honneur de ce rassemblement.

« En tant que passionné de sport et de santé, j'ai accepté encore une fois ce rôle avec joie. C’est une opportunité fantastique de bouger en famille, surtout avec les nouveaux parcours de randonnée et le volet gratuit pour les enfants. J'encourage tout le monde à se joindre à nous pour cette cause locale », mentionne- t-il.

Recherche d'ambassadeurs et volet corporatif

L’organisme lance une invitation aux leaders et aux ambassadeurs pour former des groupes et s'inscrire officiellement. Les entreprises sont particulièrement sollicitées; un forfait spécial permet d'inscrire 15 membres du personnel afin de renforcer l'esprit d'équipe tout en relevant un défi gratifiant. Les organisations sont invitées à afficher leurs couleurs durant les parcours.

Les inscriptions se font en ligne au : https://maisoncoupdepouce.org/pas- a-pas-pour-un-avenir-meilleur-a-propos/.

 

