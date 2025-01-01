Navettes et stations de vélos à assistance électrique
La découverte de la nature de la Mauricie accessible sans voiture
Depuis le début de l’été, et jusqu’au 18 octobre, il est possible de découvrir des sites récréotouristiques de la région de la Mauricie sans dépendre d’une voiture, grâce au projet pilote Nature sans voiture qui facilite l’accès avec un service de navettes et le déploiement de stations de vélos à assistance électrique (VAÉ).
Le projet pilote est porté par le Réseau des centres d’expertise en mobilité (RCEM) – en collaboration avec les centres d’expertise en mobilité durable régionaux Roulons VERT (Mauricie), ainsi qu’avec Navette Nature, une entreprise spécialisée dans le transport récréatif durable. Les nombreuses démarches de concertation auprès des autorités municipales, de transport et touristiques ont mené à d’importants partenariats afin de développer une offre adaptée à chaque territoire.
« La mobilité durable ouvre la voie à un tourisme plus responsable et plus accessible. En misant sur l’intermodalité entre le transport collectif et le transport actif, Nature sans voiture illustre une nouvelle façon de voyager : respectueuse de l’environnement, ancrée dans les réalités locales et pensée pour le bien-être des communautés comme des visiteurs. », indique Myriam Nadeau, directrice générale, Réseau des centres d’expertise en mobilité (RCEM).
Ce projet est soutenu financièrement par le gouvernement du Québec dans le cadre de Destination durable et action concertée, une mesure coordonnée par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) découlant du Plan pour une économie verte 2030 et du Plan d’action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.
« Je félicite les promoteurs de ce projet, qui démontre bien que les acteurs de notre secteur touristique sont engagés dans le développement d’un tourisme aux pratiques encore plus responsables et durables. C’est la voie de l’avenir, et nous continuons de travailler avec l’industrie pour que notre destination soit un chef de file en la matière. », termine Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière
Convivialité et simplicité au rendez-vous !
En misant sur le transport collectif et actif, la Nature sans voiture élimine les freins que représente l’usage d’un véhicule personnel pour découvrir et profiter de grands espaces naturels. L’initiative permettra d’ailleurs de réduire les émissions de GES causées par l’auto- solo en priorisant une solution de transport plus durable et cohérente avec l’esprit de protection de l’environnement mise de l’avant par les sites visités. Des flottes de VAÉ, installées en quelques endroits en Mauricie, permettent de bonifier l’expérience, tant pour explorer son lieu de destination, ses alentours ou y découvrir d’autres attraits à proximité. Cette combinaison des modes de transport assure une expérience fluide, pratique et écologique.
Que ce soit pour une sortie en famille ou une aventure en plein air, Nature sans voiture propose une alternative moderne et durable à l’utilisation de la voiture. Un projet pensé pour les amoureux de la nature, soucieux de leur impact environnemental, qui souhaitent voyager léger sans le tracas de la voiture.
En Mauricie, au départ de Trois-Rivières, sorties agro-nature et coloris automnal :
● Mont Otis et ferme du Tarieu (6 septembre);
● Parc de la rivière Batiscan et Ferme Campanipol (13 septembre);
● Chutes Saint-Ursule et parcours gourmand (20 septembre);
● Parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc et buvette forestière (27 septembre);
● Festival des couleurs à la Vallée du Parc (4 octobre);
● Colori automnal au Parc national de la Mauricie (11 octobre).
Dans la MRC des Laurentides, tous les samedis de l’été et jusqu’au 18 octobre :
● Domaine Saint-Bernard;
● Parc Éco-Laurentides;
● L’Ancienne Pisciculture (Sentier des Cimes);
● Parc régional Val-David Val-Morin.
Des départs de Montréal donnant accès à la navette sont aussi offerts tous les jours du 30 août au 1er septembre et tous les samedis du 20 septembre au 18 octobre.
« Chez La Navette Nature, proposer des trajets vers les destinations récréotouristiques fait partie de notre mission depuis nos débuts. Après plusieurs années d’opération en Mauricie, nous sommes heureux de voir ce modèle s’étendre à d’autres régions du Québec. Ce projet marque une étape importante dans notre volonté de faciliter l’accès aux plus beaux coins de nature du Québec, sans avoir besoin de posséder une voiture. La demande est bien réelle, et les solutions existent. », explique Simon Girard, directeur général, La Navette Nature.
Stations de vélos à assistance électrique (VAÉ)
Une offre globale de 36 VAÉ, incluant 12 véhicules de style fat bike, est déployée dans le cadre du projet Nature sans voiture. L’emplacement et l’inventaire de chacune des stations, réparties en sept lieux complémentaires à l’offre de navettes en Mauricie et dans la Capitale- Nationale, est disponible au www.voyageslatitude.com. Ce site permet aussi la réservation en ligne d’un VAÉ.
Rien de plus simple pour agrémenter sa sortie en nature d’une balade à vélo et découvrir des attraits à proximité des destinations desservies par Nature sans voiture.