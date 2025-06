Contribution au rayonnement de Shawinigan : De jeunes athlètes honorées

Lors de la séance publique d’hier soir, le conseil municipal de la Ville de Shawinigan a honoré de jeunes athlètes en basketball et leurs entraîneurs par l’entremise des « Mentions du maire ».

Ces mentions sont remises à des personnes qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville.

Voici l'intégralité du texte de présentation qui a été lu lors de la séance publique du mardi 10 juin 2025.

Équipes féminines de basketball – école secondaire des Chutes

C’est avec plaisir que le conseil décerne, ce soir, une mention du maire dans la catégorie « Prix et médailles » aux membres de deux équipes féminines de basketball de l’école secondaire des Chutes.

L’équipe juvénile D3 a décroché la médaille de bronze lors du dernier Championnat provincial du RSEQ, avec une victoire de 49-24 contre une équipe de la région du Lac-Saint-Louis.

Félicitations à Nana Assoumane, Coralie Champagne, Hadiza Diallo, Daphnée Giroux, Raphaëlle Morency, Jasmine Olivier, Ann-Juliette St- Arnaud et Loucy Vignola. Félicitations également aux entraîneurs Luc Champagne, Sonia Champagne, Laurie Grenier, Pascal Olivier et Yves Renaud.

Lors de ce même Championnat provincial, l’équipe cadette D3 a remporté la médaille de bronze, grâce à une victoire de 43-38, contre une équipe de la région des Cantons-de-l’Est.

Félicitations à Roseline Baril, Mia Brodeur, Océane Cotnoir, Marilou Lafrenière, Aby Leclerc, Violette Morency, Charlie Thiffeault, Éliane Tremblay et Alice Turcotte. On tient également à féliciter les entraîneurs Alain Landry, William Landry, Anaëlle Gagnon et Martin Gagnon.

Remporter une médaille lors de ces championnats est tout un exploit, puisqu’il regroupe les 16 meilleures équipes de toutes les écoles du Québec. Et l’école secondaire des Chutes a réussi à ramener deux médailles!

Félicitations à vous d’avoir fait briller Shawinigan grâce à votre performance lors de ces championnats. Nous sommes fiers de vos efforts, de votre persévérance et de votre engagement. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour la suite!