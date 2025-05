Grand défi Pierre Lavoie : le maire de Shawinigan parraine une école primaire

Pour une huitième édition, le maire de Shawinigan, Michel Angers, participera au 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL), qui se tiendra du 12 au 15 juin. Il agira à titre de capitaine de l’équipe de l’Union des municipalités du Québec. Pour l’occasion, il parrainera l’école primaire Félix-Leclerc, située dans le secteur Shawinigan- Sud.

Cet avant-midi, c’est devant les quelque 230 élèves de l’école que le maire en a fait l’annonce, en plus de leur parler de persévérance, de l’importance d’être actif et de leur partager son expérience en lien avec de tels défis d’endurance.

« Chaque année, le Grand défi Pierre Lavoie me rappelle à quel point l’activité physique et la persévérance peuvent transformer des vies, surtout celles de nos jeunes. C’est aussi un privilège de contribuer à leur bien-être et de les encourager à se dépasser et à croire en eux, un coup de pédale à la fois », mentionne le maire Michel Angers. « En parrainant l’école Félix- Leclerc, je m’engage à leur remettre un don d’au moins 1000 $. »

Chacune des équipes inscrites au 1 000 KM du GDPL doit s’associer à une école primaire de son choix. L’équipe de cyclistes doit s’assurer que l’école s’inscrit au Défi des Cubes énergies du mois de mai et qu’elle accumule un nombre significatif de cubes.

De plus, 55 élèves de l’école Félix-Leclerc relèveront le Défi marathon de l’Énergie le 13 juin prochain.

« Bien que notre école ait à la base une vocation musicale, le sport et l’activité physique sont tout aussi importants pour nos élèves », souligne Florence Dubois-Michaud, directrice de l’école Félix-Leclerc. « Nous sommes tellement heureux que le maire ait répondu à notre appel, puisque sa contribution permettra d’ajouter un deuxième panier de basketball dans le gymnase, de remplacer des équipements désuets et de diversifier le matériel sportif. »