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Ferme Le Crépuscule

Une ferme bio pionnière de la Mauricie lance un appel à la solidarité

durée 11h00
30 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Ferme Le Crépuscule, ferme biologique pionnière de la Mauricie active depuis plus de 30 ans, lance une campagne de sociofinancement pour assurer sa survie face à une pression financière devenue intenable.

Depuis le début des années 1990, Jean-Pierre Clavet bâtit avec conviction une ferme diversifiée qui mise sur une agriculture biologique respectueuse des animaux, des sols et des humains. Aux côtés de Debbie, sa conjointe et partenaire de travail, il a développé une production unique combinant élevage de bovins, de poulets et de dindes, érablière, culture au champ et fabrication de moulées biologiques maison.

La ferme se distingue par une vision agricole axée sur la diversité, l’autonomie et la régénération, loin des logiques industrielles de production intensive. C’est cette cohérence qui en fait, depuis trente ans, une référence du bio au Québec.

Aujourd’hui, l’entreprise fait face à une pression financière majeure. La hausse des taux d’intérêt, l’augmentation des coûts d’exploitation, les refus répétés de financement et l’accumulation de projets d’amélioration non soutenus, notamment pour une nouvelle étable, ont fragilisé l’équilibre de la ferme.

Malgré des investissements importants et des années de travail acharné, la réalité économique met maintenant en péril la continuité de cette entreprise agricole pionnière.

Un sociofinancement pour donner un souffle

Une campagne de sociofinancement a récemment été lancée par Jean-Yves Dionne, conférencier et auteur reconnu en santé naturelle, afin d’offrir un répit financier à la ferme et permettre à cette famille agricole de poursuivre ses activités.

Au-delà d’un appel aux dons, cette campagne soulève une question plus large : quelle place souhaitons-nous accorder aux fermes humaines, diversifiées et locales dans notre avenir collectif?

Comment soutenir

La campagne invite le public à soutenir financièrement la ferme via la plateforme GoFundMe, à partager l’initiative sur les réseaux sociaux, et à encourager l’achat local auprès de producteurs engagés. La Ferme Le Crépuscule dispose de plusieurs points de chute dans la région.

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