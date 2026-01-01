Une Grande fête citoyenne organisée par la MDJ L’Escale Jeunesse - La Piaule

La Maison des jeunes (MDJ) L’Escale Jeunesse - La Piaule invite l’ensemble des familles trifluviennes à sa Grande fête citoyenne, organisée en partenariat avec la Ville de Trois-Rivières, le samedi 2 mai à l’Aréna Jérôme-Cotnoir.

Cet événement gratuit et historique marque un double jalon : le 31e anniversaire de l’organisme et l’inauguration officielle de ses locaux fraîchement rénovés. Plus qu’une simple célébration, cette journée se veut une vitrine exceptionnelle du leadership et du savoir-faire de la jeunesse locale.

L’événement s’appuie sur une démarche participative où les jeunes de 12 à 17 ans agissent comme véritables cocréateurs :

• La « Brigade Jeunesse » à la logistique: soutenus par l’application numérique interne SOLI, les jeunes assument des responsabilités concrètes, de l’accueil du public à l’animation des stations de jeux,

• La « Brigade Verte » en action: dans une volonté de durabilité, les jeunes superviseront des îlots de tri à trois voies pour sensibiliser le public aux pratiques écoresponsables.

• Créativité et saines habitudes: les adolescents ont eux-mêmes élaboré des « mocktails » festifs (cocktails sans alcool) à base de jus naturels, qui seront servis lors de la cérémonie officielle.

Notons que l'événement vise le zéro déchet, avec un kiosque gourmand de Mello', traiteur dessert équipé de vaisselle 100 % compostable et des îlots de tri bien identifiés. N'oubliez pas d'apporter votre gourde, car des stations de remplissage d'eau réutilisables seront disponibles gratuitement sur le site. On retrouvera également sur place le food truck de Mr Méchoui.

Une programmation familiale

Tout au long de la journée, une multitude d’activités gratuites et de spectacles attendent les citoyens :

• Après-midi (13 h à 17 h) : Jeux géants de Mélafête, kermesse des scouts de la 43e troupe Duvernay, Crazy reptiles, Bingo, conteur Stéphane Bélanger, magie avec Magic Nic et sculptures de ballons.

• Soirée Festive (18 h à 22 h) : Cérémonie protocolaire, dévoilement du nouveau logo, danse avec Très Swing et prestations musicales de Sakay Ottawa et Kaylem (Karl Lambert). La soirée se terminera avec DJ PLAM et un grand feu de camp extérieur.