Début du traitement pour le contrôle des insectes piqueurs

La Ville de Shawinigan informe les citoyennes et les citoyens que la firme responsable du Programme de contrôle des insectes piqueurs débute ses activités dans les prochains jours.

Les équipes de GDG Environnement seront sur le terrain pour les prochaines semaines afin de faire l’épandage de larvicide. Les opérations évolueront en fonction des conditions météorologiques.

Cette année, toutes les opérations aériennes se feront à partir du dépôt à neige du secteur Shawinigan-Sud. Il faut donc prévoir un achalandage aérien 7 jours sur 7, de la fin avril à la mi-mai, entre 7 h et 17 h.

Également, le site de dépôt à neige sera interdit d’accès durant la durée des opérations aériennes. Une affiche sera installée et un surveillant sera sur place lorsque les hélicoptères seront en fonction.

Opérations d’épandage

Seuls les milieux où il y a présence de larves feront l’objet de traitements. Les endroits les plus difficiles d’accès seront traités par voie aérienne (hélicoptère et drone). Par la suite, les techniciens de GDG Environnement parcourront le territoire tout l’été pour effectuer les traitements nécessaires et procéder au contrôle de la qualité.

Les résultats escomptés par ces opérations sont une diminution majeure de la nuisance. La protection obtenue s’étendra jusqu’à la mi-septembre.

La collaboration citoyenne

La Ville demande la collaboration de la population pour permettre aux équipes de GDG Environnement de circuler sur les terrains privés, les terres agricoles ou forestières lors des traitements. Le personnel et les véhicules sont facilement identifiables.

Votre participation est également nécessaire pour diminuer le nombre de sites potentiels d’éclosion. Les larves des insectes piqueurs se développent généralement dans une eau stagnante. Pour réduire la présence de ces sites, de petits gestes simples peuvent être faits :

- assurez-vous que vos drains sont en bonne condition et que l’évacuation de l’eau se fait bien,

- préparez votre piscine tôt. Une piscine non démarrée peut générer des moustiques dès le mois de mai,

- rangez ou retournez les contenants pouvant retenir l’eau (pneus, brouettes, seaux, etc.),

- retournez votre bateau ou votre chaloupe ou, si vous les laissez à l’endroit, assurez-vous que le drain fonctionne,

- mettez en fonction les jardins d’eau, videz-les ou ensemencez-les de poissons.

Si vous souhaitez que votre terrain soit exclu des zones de traitement, veuillez remplir le formulaire disponible au www.shawinigan.ca/insectespiqueurs. La demande d’exclusion est reconduite chaque année. Ainsi, si vous souhaitez que votre terrain soit réintégré au programme, rendez-vous sur la même page Web pour récupérer le formulaire à cet effet.

Notez que cette exclusion ne dispense pas les frais liés au Programme de contrôle des insectes piqueurs, car toutes les citoyennes et ciotyens de Shawinigan bénéficient de ce programme sur le territoire.

Où se renseigner?

Pour signaler la présence de gîtes problématiques sur votre terrain ou pour effectuer une requête, joignez la ligne info-moustique au 1 844-840-8700 ou écrivez à [email protected].

Pour en savoir plus sur le programme et les résultats, consultez le shawinigan.ca/insectespiqueurs.