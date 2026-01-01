Le 22 avril
Transport gratuit par la RTCS pour le Jour de la Terre
Par Salle des nouvelles
Pour souligner le Jour de la Terre, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) invite, les citoyens à prendre l’autobus gratuitement le mercredi 22 avril.
Cette initiative vise à promouvoir l’utilisation de modes de transport alternatifs. Prenez note que la gratuité est offerte pour le transport en commun régulier et non pour le transport adapté et l’accès-bus.
« La RTCS est fière de participer au Jour de la Terre et invite celles et ceux qui ne prennent pas encore le transport collectif à tenter l’expérience. Après tout, le Jour de la Terre, c’est aussi agir concrètement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre consommation. », indique Marc Bélisle, conseiller municipal du district des Piles – du Rocher et président de la RTCS.