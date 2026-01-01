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Le 22 avril

Transport gratuit par la RTCS pour le Jour de la Terre

durée 11h00
14 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Pour souligner le Jour de la Terre, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) invite, les citoyens à prendre l’autobus gratuitement le mercredi 22 avril.

Cette initiative vise à promouvoir l’utilisation de modes de transport alternatifs. Prenez note que la gratuité est offerte pour le transport en commun régulier et non pour le transport adapté et l’accès-bus.

« La RTCS est fière de participer au Jour de la Terre et invite celles et ceux qui ne prennent pas encore le transport collectif à tenter l’expérience. Après tout, le Jour de la Terre, c’est aussi agir concrètement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre consommation. », indique Marc Bélisle, conseiller municipal du district des Piles – du Rocher et président de la RTCS.

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