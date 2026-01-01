Congé pascal : Shawinigan rappelle l’horaire des services municipaux

Le long congé pascal débute dès demain, le vendredi 3 avril. C’est pourquoi la Ville de Shawinigan souhaite rappeler à sa population que certains services municipaux ne seront pas disponibles ou que des modifications à l’horaire sont prévues pour ces quatre jours.

L’hôtel de ville sera fermé le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril.

Toutes les bibliothèques de la municipalité seront accessibles aux citoyens le vendredi et le samedi, mais garderont leurs portes fermées le dimanche et le lundi.

Pour connaître l’horaire d’ouverture des bibliothèques, consultez le www.shawinigan.ca/biblio.

RTCS

De plus, les services de transport régulier et adapté de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) seront maintenus pendant tout le congé de Pâques. Toutefois, l’horaire du dimanche sera en vigueur le vendredi 3 avril, le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril.

Pour consulter l’horaire, consultez le www.shawinigan.ca/rtcs