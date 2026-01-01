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Québec et Hydro-Québec

Québec bonifie l’aide financière pour l’achat de thermopompes

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20 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec investissent près de 350 millions $ afin d'améliorer l'efficacité énergétique des logements, de réduire la facture d'électricité des Québécois et de soutenir la transition énergétique dans la province. C'est ce qu'ont annoncé conjointement mercredi la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Bernard Drainville, et la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard.

Ces sommes permettront de bonifier l'aide financière offerte aux propriétaires d'immeubles admissibles pour les inciter à installer des thermopompes, au bénéfice de leurs locataires. Ce financement couvre environ 55 % des coûts liés à l'achat et à l'installation de thermopompes.

Au Québec, de nombreux locataires habitent dans des logements moins performants sur le plan énergétique, ce qui entraîne des coûts plus élevés. Les thermopompes représentent une solution concrète pour améliorer cette situation. Elles peuvent générer jusqu'à trois fois plus de chaleur que les systèmes de chauffage traditionnels pour la même quantité d'énergie consommée. Elles pourraient permettre une diminution d'environ 20 % des coûts annuels, soit près de 250 $.

«Avec ces investissements, on pose un geste concret pour aider les locataires à réduire leur consommation d'énergie et leur facture d'électricité. L'énergie économisée pourra être réinvestie pour poursuivre nos efforts de décarbonation et réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec. C'est une solution gagnant-gagnant, tant pour les Québécois que pour la réussite de notre transition énergétique», a affirmé Mme Déry dans un communiqué de presse.

La Presse Canadienne

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