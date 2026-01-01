Parents-Secours célèbre 50 ans d’entraide

Parents-Secours souligne cette année son 50e anniversaire en réaffirmant l’importance de l’entraide, de la vigilance citoyenne et de la sécurité de proximité dans les communautés partout au Québec.

À cette occasion, Parents-Secours dresse un bilan positif des cinq décennies. Depuis ses débuts, les foyers-refuges Parents-Secours ont porté assistance à 21 335 enfants et 410 aînés en situation de vulnérabilité ou ayant besoin d’aide.

Pour souligner cet anniversaire, les bénévoles et représentants des comités Parents-Secours seront réunis le samedi 6 juin à l’Hôtel Énergie de Shawinigan dans le cadre d’un congrès comprenant des ateliers de formation, un banquet et une cérémonie soulignant l’engagement des bénévoles.

Un réseau toujours bien présent dans les communautés

Créé en 1976 d’une initiative citoyenne, le réseau est toujours actif et compte aujourd’hui 77 comités dans 14 régions du Québec et regroupe 2 673 membres bénévoles engagés dans leur milieu.

En 2025-2026 seulement, les 1 612 foyers-refuges du réseau ont porté assistance à 153 enfants, 33 aînés et 8 adultes partout au Québec. Parmi les interventions réalisées, 142 personnes avaient perdu leur chemin et 3 avaient été victimes d’agression. Présent dans 106 localités, le réseau contribue aujourd’hui à la sécurité de plus de 3,5 millions de Québécois.

En plus de sa mission d’assistance, l’organisme réalise des activités de prévention dans les écoles. Ces activités ont également permis de rejoindre plus de 4 millions d’enfants et d’aînés à travers le Québec au cours des dernières décennies, dont 47 000 dans la dernière année.

« Depuis 50 ans, Parents-Secours repose sur une idée simple : une communauté est plus sécuritaire lorsque les citoyens veillent les uns sur les autres », a mentionné Carole Charron, présidente de Parents-Secours du Québec.

Une mission adaptée aux réalités d’aujourd’hui

Au-delà du symbole bien connu affiché dans les fenêtres des foyers-refuges, Parents-Secours poursuit une mission axée sur la présence humaine, la prévention et le soutien de proximité.

L’organisme intervient autant auprès des enfants que des personnes aînées, en misant sur l’engagement citoyen et la solidarité. Rappelons que depuis 1992, l’organisme a mis sur pied un volet destiné aux aînés en situation de vulnérabilité.

« La technologie évolue, mais le besoin de se sentir soutenu et en sécurité dans sa communauté demeure le même. Parents-Secours est présent depuis 50 ans grâce à des bénévoles qui choisissent de s’impliquer concrètement auprès des autres », a ajouté Mme Charron.

D’ailleurs, tous les bénévoles et foyers-refuges du réseau Parents-Secours font l’objet d’un processus de sélection et d’une vérification des antécédents judiciaires afin d’assurer un environnement sécuritaire et digne de confiance pour ces personnes.