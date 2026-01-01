Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Informations

Shawinigan : une rencontre sur les zones de glissements de terrain

durée 11h00
5 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Ville de Shawinigan invite la population à une rencontre d’information le mercredi 15 avril, 18 h 30, à Espace Shawinigan. La rencontre, organisée en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, traitera des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.

Rappelons qu’à la fin janvier, plus de 3 500 propriétaires ont reçu une lettre pour les informer de récents changements touchant leur propriété. Cela fait suite à la mise à jour, par le gouvernement du Québec, de la carte des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et du cadre réglementaire qui s’y applique.

La rencontre permettra d’expliquer les modifications apportées et les impacts. Bien que toute la population soit invitée, d’ici la fin mars, une lettre d’invitation sera envoyée à tous les propriétaires ayant reçu une lettre d’information en janvier.

Pour en savoir plus

Il est possible de consulter le site Web de la Ville de Shawinigan : la carte interactive, le cadre réglementaire complet et des fiches d’information du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

QS propose la création d'un service de première ligne dédié à la cyberviolence

Publié à 12h00

QS propose la création d'un service de première ligne dédié à la cyberviolence

Québec solidaire croit que le Québec devrait s'inspirer de la Nouvelle-Zélande en créant un service de première ligne pour freiner la cyberviolence et venir en aide aux victimes. Ce service, que le parti s'engage à mettre en place s'il est porté au pouvoir aux prochaines élections, recevrait les signalements des victimes et interviendrait ...

LIRE LA SUITE
Invitation à la prochaine séance publique de la RTCS du jeudi 12 mars

Publié à 10h00

Invitation à la prochaine séance publique de la RTCS du jeudi 12 mars

Le jeudi 12 mars, à 18h, les citoyens sont invités à participer à la prochaine séance publique de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS).  Les personnes qui souhaitent assister à la séances, sont attendus à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Shawinigan. Les portes ouvriront à 17 h 45.  Pour toute information concernant la ...

LIRE LA SUITE
Une coroner réclame un soutien accru pour les demandeurs d'aide médicale à mourir

Publié à 9h00

Une coroner réclame un soutien accru pour les demandeurs d'aide médicale à mourir

Une coroner du Québec appelle à un meilleur soutien et à de meilleures ressources en santé mentale pour les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. Cette recommandation fait suite au cas d'un homme de 91 ans qui vivait dans une résidence privée pour aînés de Pointe-Claire et s'est suicidé l'an dernier peu après le refus de sa demande ...

LIRE LA SUITE