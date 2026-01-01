Shawinigan : une rencontre sur les zones de glissements de terrain

La Ville de Shawinigan invite la population à une rencontre d’information le mercredi 15 avril, 18 h 30, à Espace Shawinigan. La rencontre, organisée en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, traitera des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.

Rappelons qu’à la fin janvier, plus de 3 500 propriétaires ont reçu une lettre pour les informer de récents changements touchant leur propriété. Cela fait suite à la mise à jour, par le gouvernement du Québec, de la carte des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et du cadre réglementaire qui s’y applique.

La rencontre permettra d’expliquer les modifications apportées et les impacts. Bien que toute la population soit invitée, d’ici la fin mars, une lettre d’invitation sera envoyée à tous les propriétaires ayant reçu une lettre d’information en janvier.

Pour en savoir plus

Il est possible de consulter le site Web de la Ville de Shawinigan : la carte interactive, le cadre réglementaire complet et des fiches d’information du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.