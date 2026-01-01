Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ville de Shawinigan

Invitation à la prochaine séance publique de la RTCS du jeudi 12 mars

durée 10h00
5 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le jeudi 12 mars, à 18h, les citoyens sont invités à participer à la prochaine séance publique de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS). 

Les personnes qui souhaitent assister à la séances, sont attendus à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Shawinigan. Les portes ouvriront à 17 h 45. 

Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une coroner réclame un soutien accru pour les demandeurs d'aide médicale à mourir

Publié à 9h00

Une coroner réclame un soutien accru pour les demandeurs d'aide médicale à mourir

Une coroner du Québec appelle à un meilleur soutien et à de meilleures ressources en santé mentale pour les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. Cette recommandation fait suite au cas d'un homme de 91 ans qui vivait dans une résidence privée pour aînés de Pointe-Claire et s'est suicidé l'an dernier peu après le refus de sa demande ...

LIRE LA SUITE
Cancer colorectal: Québec demeure la seule province sans dépistage organisé

Publié hier à 16h15

Cancer colorectal: Québec demeure la seule province sans dépistage organisé

Trois organismes pressent le gouvernement du Québec de mettre en œuvre un programme de dépistage du cancer colorectal, la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes au pays. Le Québec est la seule province canadienne sans un tel programme. Dans un communiqué diffusé mercredi, Cancer colorectal Canada, la Fondation québécoise ...

LIRE LA SUITE
L'immigration pourrait devenir le seul moteur de croissance démographique au pays

Publié hier à 14h00

L'immigration pourrait devenir le seul moteur de croissance démographique au pays

Avec une croissance démographique pratiquement nulle au Canada, le pays pourrait se diriger vers une situation sans précédent où la croissance démographique serait entièrement tirée par l'immigration, selon un expert. Sur la base du dernier plan fédéral en matière d'immigration, le directeur parlementaire du budget prévoit que 2026 sera la ...

LIRE LA SUITE