Invitation à la prochaine séance publique de la RTCS du jeudi 12 mars

Le jeudi 12 mars, à 18h, les citoyens sont invités à participer à la prochaine séance publique de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS).

Les personnes qui souhaitent assister à la séances, sont attendus à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Shawinigan. Les portes ouvriront à 17 h 45.

Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.