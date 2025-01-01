Un total de 649 kilogrammes de denrées remis par les employés de Shawinigan

Les employés de la Ville de Shawinigan se sont mobilisés dernièrement afin d’offrir des denrées non périssables au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan, dans le cadre de la campagne du panier de Noël. En tout, ce sont 649 kilogrammes de denrées qui ont été remis à l’organisme.

Les denrées ont été collectées lors de la soirée des Fêtes du personnel de la Ville de Shawinigan. Des bénévoles du Centre Roland-Bertrand étaient sur place pour assurer leur collecte.

En plus des dons en denrées, les profits du vestiaire lors de cette même soirée étaient remis à la Fondation de la Maison la Séjournelle. Des bénévoles de l’organisme ont d’ailleurs opéré le vestiaire lors de l’événement. Tout près de 750 $ ont été remis à l’organisme.

Depuis plus de 20 ans, les employées et employés de la Ville sont aussi invités à participer à la campagne de Centraide Mauricie. Centraide vient en aide à plusieurs dizaines d’organismes à Shawinigan et plus de 80 dans toute la Mauricie. Cette année, l’objectif de la Ville est d’amasser 8 000$. Le montant total des dons sera connu en janvier et sera diffusé sur les réseaux sociaux de la Ville.