La 9e édition de son Colloque mauricien AuTour de la lecture

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) tenait hier la 9e édition de son Colloque mauricien AuTour de la lecture, un événement rassembleur pour les acteurs œuvrant auprès des jeunes de la région.

Près de 150 partenaires provenant des milieux scolaire, communautaire et institutionnel étaient réunis pour échanger sur les meilleures façons de susciter le plaisir de lire chez les jeunes et de renforcer leurs compétences en littératie.

Un rendez-vous mobilisateur pour la littératie en Mauricie

Le colloque a une fois de plus permis aux participants de s’informer, de s’inspirer et de découvrir des pratiques variées en matière de lecture. Conférences, ateliers thématiques et activités de maillage ont nourri les réflexions et soutenu la collaboration entre les différents acteurs engagés auprès des jeunes. Plusieurs initiatives mobilisatrices de la région ont également été mises en lumière.

Des données préoccupantes qui invitent à agir collectivement

Dans son allocution, la directrice générale de la TREM, Mélanie Chandonnet, a rappelé l’importance majeure de la littératie pour l’avenir de la région.

« La lecture est bien plus qu’une compétence scolaire. C’est un levier essentiel pour comprendre le monde et pour s’y sentir inclus. Lorsque l’on sait que plus de la moitié des personnes de 15 ans et plus en Mauricie n’atteignent pas le niveau 3 de littératie, le seuil nécessaire pour bien fonctionner au quotidien, on mesure l’importance de se mobiliser collectivement autour de cet enjeu », a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné que l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle révèlent une proportion plus élevée d’enfants vulnérables en Mauricie, particulièrement sur les plans cognitif et langagier. Ces vulnérabilités précoces, combinées à un taux de décrochage régional de 21,2 %, rappellent l’importance d’agir tôt et collectivement dans le développement de la littératie.

Charles Prémont : une conférence d’ouverture qui mettait la table

Dans sa conférence d’ouverture, Charles Prémont a invité l’auditoire à réfléchir aux fondements mêmes du rapport de la société face à la lecture. D’entrée de jeu, il a évoqué le niveau minimal de littératie requis pour bien fonctionner dans la vie quotidienne, amenant les participantes et participants à se questionner sur les raisons pour lesquelles la culture de la lecture demeure si fragile au Québec.

Il a rappelé que toute forme d’engagement collectif – qu’il s’agisse de lecture, de sport ou d’une autre passion partagée – repose sur des efforts soutenus. Pour renforcer la culture de la lecture et développer le plaisir de lire, il a souligné l’importance pour notre collectivité d’investir du temps, des ressources et de l’accompagnement afin de mobiliser les jeunes

Claudia Larochelle : une conférence inspirante sur le pouvoir des mots

La présence de Claudia Larochelle, journaliste et écrivaine, a été l’un des moments forts de la journée. Dans sa conférence Lire et écrire pour mieux faire face au monde, elle a mis en lumière le rôle essentiel de la lecture pour développer la résilience, soutenir la santé mentale et comprendre le monde qui nous entoure. À travers son parcours et ses nombreuses rencontres littéraires, elle a rappelé que chaque enfant mérite d’être accompagné pour cultiver le goût de lire, tant à l’école qu’à la maison.